Наркотики в лекарствах: пассажир из Таджикистана задержан в казанском аэропорту

В аэропорту Казани при досмотре ручной клади у 41-летнего пассажира, прилетевшего из Бохтара, обнаружили 12 упаковок с лекарствами. Внутри находились 14 блистеров, содержимое которых вызвало подозрение у сотрудников таможни.

Проведенная экспертиза подтвердила, что в препаратах содержатся сильнодействующие и наркотические вещества. Мужчину задержали на месте.

По данному факту возбуждены два уголовных дела. Правоохранители устанавливают происхождение препаратов и лиц, причастных к их отправке в Россию.