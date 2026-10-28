Новости Казани

Наркотики в лекарствах: пассажир из Таджикистана задержан в казанском аэропорту

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В аэропорту Казани задержан 41-летний иностране...

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В аэропорту Казани при досмотре ручной клади у 41-летнего пассажира, прилетевшего из Бохтара, обнаружили 12 упаковок с лекарствами. Внутри находились 14 блистеров, содержимое которых вызвало подозрение у сотрудников таможни.

Проведенная экспертиза подтвердила, что в препаратах содержатся сильнодействующие и наркотические вещества. Мужчину задержали на месте.

По данному факту возбуждены два уголовных дела. Правоохранители устанавливают происхождение препаратов и лиц, причастных к их отправке в Россию.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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