Учёные объяснили, почему с возрастом мозг меняет приоритеты памяти

С возрастом мозг может уделять меньше внимания запоминанию отдельных деталей и больше — поиску смысла и закономерностей. К такому объяснению пришли нейробиологи из Университета Аризоны, предложившие гипотезу адаптивного старения. Согласно этой концепции, изменения в работе мозга не обязательно означают утрату способностей: они могут отражать переход к использованию накопленных знаний и жизненного опыта.

Работа опубликована в журнале Perspectives on Psychological Science. Авторы рассматривают взаимодействие двух систем: гиппокампа, который помогает сохранять воспоминания о конкретных событиях, и лобной коры, участвующей в обобщении информации и понимании ее смысла.

В детстве мозг активно собирает новые сведения и запоминает подробности, поскольку у ребенка еще не сформирована обширная база знаний. Как объяснил соавтор исследования Фабиан-Хосе Фернандес, по мере взросления человеку становится проще соотносить новые события с уже известными закономерностями. По гипотезе ученых, примерно в возрасте от 50 до 70 лет акцент постепенно смещается от запоминания деталей к интеграции информации в существующую систему знаний.

В пользу эволюционной значимости опыта исследователи приводят наблюдения за косатками у берегов Канады и США. Старые самки помогают вести стаю, особенно когда лосося становится мало, поскольку лучше знают, где искать пищу. Это показывает, как знания, приобретенные за долгую жизнь, могут повышать шансы на выживание всей группы.

Отдельное внимание ученые уделили болезни Альцгеймера. Они отмечают, что ее нельзя считать просто усиленной формой обычного старения. При здоровом старении активность гиппокампа может уменьшаться, а при болезни Альцгеймера нередко наблюдается обратная картина. Накопление патологических белков амилоида и тау нарушает естественные процессы и повреждает нейронные сети, необходимые для воспоминаний о собственной жизни и поиска слов.

Исследователи считают, что общество не должно оценивать пожилых людей только по способности быстро и точно воспроизводить факты. Важнее создавать возможности для общения, наставничества и обмена опытом между поколениями. По мнению Фернандеса, многолетние знания представляют большую ценность, которую необходимо научиться лучше использовать, сообщает "Самара Онлайн 24".