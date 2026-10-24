За газ предприятия Татарстана задолжали 221 млн рублей

К 1 октября 2026 года предприятия Татарстана накопили 221 млн рублей долга за газ. Об этом на совещании в правительстве республики сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин. За год задолженность выросла на 66 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С электроэнергией картина обратная: сумма долга сократилась на 5 млн рублей и на указанную дату составила 7 млн 260 тыс. рублей. Таким образом, по этому ресурсу предприятия республики снизили нагрузку на коммунальные платежи.

Отдельно на совещании разобрали расчеты управляющих компаний перед «Татэнерго» за тепловую энергию. К 1 октября их задолженность уменьшилась на 53,6 млн рублей и зафиксирована на уровне 58 млн 544 тыс. рублей.

Министр представил актуальные данные о задолженности организаций за коммунальные ресурсы. Общая картина показывает разнонаправленную динамику: долги за газ выросли, а по электроэнергии и теплу снизились.