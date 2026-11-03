Новости Казани

Казанцы смогут доехать до Владимира без пересадок на новом поезде

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
С 28 ноября между Казанью и Москвой запускают н...

AI Изображение носит иллюстративный характер

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С 28 ноября между Казанью и Москвой начнет курсировать новый поезд, который сделает остановки в Нижнем Новгороде и Владимире. Благодаря этому у жителей столицы Татарстана появится возможность добраться до этих городов без пересадок.

Состав будет отправляться из Казани через день в 23:35 и прибывать на Ярославский вокзал Москвы на следующие сутки в 16:00. В обратном направлении поезд тронется из Москвы 29 ноября в 21:05 и прибудет в Казань в 14:20. Время в пути составит 16,5 и 17 часов соответственно.

Начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский отметил, что маршруты между Казанью и Москвой пользуются высоким спросом у пассажиров. По его словам, новый поезд поможет удовлетворить растущую потребность в перевозках на этом направлении.

Ранее стало известно, что из-за выступления турецких танцоров в аэропорт Казани добавят дополнительные поезда. Мероприятие запланировано на 4 ноября.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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