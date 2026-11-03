Пляжи Татарстана требуют системного развития: республике нужна новая стратегия

В Агентстве инвестиционного развития Татарстана представили градостроительную концепцию Лаишевского района до 2050 года. В ходе презентации специалисты заявили о необходимости разработки Стратегии развития пляжной инфраструктуры республики.

Начальница отдела градостроительного зонирования Института пространственного планирования Ольга Беговатова отметила, что в республике недостаточно благоустроенных пляжей, пригодных для купания. Например, на пляже «Камское море» одновременно отдыхали более трех тысяч человек, что говорит о высокой нагрузке на существующие зоны отдыха.

По словам Беговатовой, вопрос нужно решать системно, распределяя нагрузку и комплексно подходя к развитию пляжей. Институт пространственного планирования уже разработал градостроительную концепцию Лаишево до 2050 года, которая была представлена в АИР РТ.