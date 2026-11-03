Новости Татарстана

Пляжи Татарстана требуют системного развития: республике нужна новая стратегия

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Агентстве инвестиционного развития Татарстана...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

В Агентстве инвестиционного развития Татарстана представили градостроительную концепцию Лаишевского района до 2050 года. В ходе презентации специалисты заявили о необходимости разработки Стратегии развития пляжной инфраструктуры республики.

Начальница отдела градостроительного зонирования Института пространственного планирования Ольга Беговатова отметила, что в республике недостаточно благоустроенных пляжей, пригодных для купания. Например, на пляже «Камское море» одновременно отдыхали более трех тысяч человек, что говорит о высокой нагрузке на существующие зоны отдыха.

По словам Беговатовой, вопрос нужно решать системно, распределяя нагрузку и комплексно подходя к развитию пляжей. Институт пространственного планирования уже разработал градостроительную концепцию Лаишево до 2050 года, которая была представлена в АИР РТ.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В Европе заговорили о возврате к газу из России. Чем это грозит ЕС

Гид по Казани

день назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией

сколько нужно не мыть после травли клопов

Не у нас

8 часов назад

Президент Чехии хочет отстранить РФ от мировых турниров

Кулинария

день назад

Кефир больше не оставляю киснуть в холодильнике: смешиваю с манкой и яблоками — пеку мягкий пирог без масла

установка и ремонт гидробортов в Москве

Новости Казани

день назад

Телебашня в Казани украсится подсветкой в честь двух праздников

Не у нас

день назад

Емельяненко обвинил Александра в попытке выдать чужие медали за свои

Кулинария

16 часов назад

Когда до зарплаты ещё неделя, готовлю эти котлеты из капусты: хрустящая корочка, а внутри нежнее пюре

Кулинария

19 часов назад

Немцы готовят картофель совсем не так, как мы привыкли: смешивают с яйцом и мукой — получаются нежные клёцки
Новости Казани
13 минут назад

Ледовое кольцо вокруг «Чаши» откроют для казанцев в декабре

В Казани в середине декабря откроется большой к...

Новости Казани

час назад

В Казани 37% сделок с новостройками пришлось на конец года

Кулинария

час назад

Турки готовят макароны с чесночным йогуртом: попробовала один раз — теперь обычный соус не нужен

Новости Татарстана

3 часа назад

Врач из Казани объяснил, почему прививка от менингококка важна для детей

Кулинария

4 часа назад

Тыкву больше не запекаю просто кусочками: смешиваю с творогом и манкой — получается нежная запеканка
В Казани перед судом предстанут семеро обвиняем...
Новости Казани
час назад

В Казани перед судом предстанут семеро обвиняемых в обмане соискателей работы

Не у нас

5 часов назад

Эксперт объяснил, как безопасно почистить консоль

Не у нас

5 часов назад

Пользователи нейросетей проводят на работе до полутора часов больше

Не у нас

6 часов назад

Ученые нашли в костях динозавра возрастом 115 млн лет клетки крови
Россияне продолжают наращивать средства на нако...
Полезное
4 дня назад

Россияне продолжают наращивать средства на накопительных счетах