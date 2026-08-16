В Казани стартовали гонки на лодках-драконах в рамках форума «РОСТКИ»

В Казани на озере Нижний Кабан — прямо у нового театра Камала — стартовали гонки на лодках-драконах. Это часть международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай», и в первый же день на воду вышли 18 команд: более 200 участников.

Олег Коробченко, заместитель премьер-министра Татарстана и глава минпромторга, назвал соревнования «маленьким китайским сабантуем». По его словам, Китай — древняя страна с огромной культурой, а гонка помогает к ней прикоснуться и лучше узнать соседей. Чиновник пожелал гребцам удачи и попросил не сталкиваться.

Исполняющий обязанности генконсула Китая в Казани Цао Лунцюань напомнил, что гонки на драконах — традиция возрастом более двух тысяч лет. Она символизирует единство и взаимопомощь, а потому участие в ней — повод проявить дружбу и спортивный характер.

Для гостей на берегу подготовили насыщенную программу: танец драконов, мастер-классы по цигун и тайцзицюаню, китайскую каллиграфию, роспись вееров, творческие занятия для детей и даже экспресс-урок китайского языка. Форум «РОСТКИ» будет идти в Казани до 19 августа.