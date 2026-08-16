Новости Казани

Светофоры отключились на перекрестке в Казани — подробности

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Казани на одном из перекрестков внезапно погасли светофоры. Движение на этом участке оказалось полностью дезорганизованным: автомобилисты пытались разъехаться, руководствуясь знаками приоритета, а пешеходы переходили дорогу, дожидаясь паузы в потоке. Подобная ситуация нередко приводит к заторам и аварийным ситуациям.

Причины отключения пока не установлены. Возможно, произошел сбой в электросети или кратковременное отключение питания. Специалисты городской службы уже выехали на место, чтобы восстановить работу светофоров.

Водителям напоминают: если светофор не работает, нужно быть особенно внимательными и ориентироваться на дорожные знаки. О сроках устранения неполадок информации нет.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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