Светофоры отключились на перекрестке в Казани — подробности

В Казани на одном из перекрестков внезапно погасли светофоры. Движение на этом участке оказалось полностью дезорганизованным: автомобилисты пытались разъехаться, руководствуясь знаками приоритета, а пешеходы переходили дорогу, дожидаясь паузы в потоке. Подобная ситуация нередко приводит к заторам и аварийным ситуациям.

Причины отключения пока не установлены. Возможно, произошел сбой в электросети или кратковременное отключение питания. Специалисты городской службы уже выехали на место, чтобы восстановить работу светофоров.

Водителям напоминают: если светофор не работает, нужно быть особенно внимательными и ориентироваться на дорожные знаки. О сроках устранения неполадок информации нет.