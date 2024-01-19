Косметология сегодня — это не только про увеличение губ и омоложение. В первую очередь, это забота о себе и поддержание естественной красоты. Компетентный косметолог вам обязательно скажет, что правильный уход за кожей нужен в любой сезон, и для каждого он свой. Однако многие мало что знают о косметологии, поэтому продолжают верить в такие мифы, как «это дорого», «это больно» и прочие. Необязательно наносить на себя тонну уходовых средств и уж точно не стоит бояться, что вас покалечат. Кристина Осипова, основательница центра косметологии «‎KOSMO.MED» рассказала ProKazan о частых заблуждениях пациентов и развеяла популярные мифы.

Кристина Осипова, основательница центра косметологии «‎KOSMO.MED»

Миф №1: Косметология – недешевое удовольствие

Пациенту можно подобрать процедуры, равные по стоимости одному или нескольким походам в кафе. Так, довольно популярная процедура биоревитализации может обойтись от 4,5 до 7 тысяч рублей.

Биоревитализация представляет собой введение гиалуроновой кислоты под кожу. Гиалуроновая кислота — один из основных увлажняющих и омолаживающих средств в косметологии. В «KOSMO.MED» вы можете пройти процедуру биоревитализации, которая способствует, в частности, подтяжке лица, улучшению его овала, а также избавлению от второго подбородка.

Если вы не любитель инъекций, то вам подойдут пилинги. С их помощью тоже можно убрать морщины или пигментные пятна. По стоимости процедуры пилинга обходятся чуть дешевле. Косметологические уходовые средства с правильным составом тоже можно найти в бюджетном сегменте, скажем, за 2-3 тысячи рублей.

Кристина Осипова, основательница центра косметологии «‎KOSMO.MED»

Миф№2: Проблемная кожа - нюанс, который не требует специального лечения

Это миф, потому что восстановиться полностью кожа самостоятельно не может. Вероятно, что её состояние будет лишь ухудшаться, к примеру, образуется рубцевание. Проблемную кожу, в том числе в переходном возрасте, спасут чистка лица, пилинги, в ряде случаев - инъекции и обязательно - правильный домашний уход.

Процедуры для лица, так же, как и домашний уход, подбираются косметологом индивидуально для каждого пациента. Специалисты центра косметологии и татуажа «KOSMO.MED» проводят обязательную консультацию со всеми пациентами, где выявляются жалобы и проблемы, затем назначаются уходовые средства и процедуры.

Мир №3: Домашнего ухода вполне достаточно и можно обойтись без косметолога

Это миф, ведь возрастные изменения не всегда можно исправить одной косметикой: не все средства действуют на глубокие слои кожи. Косметолог, в первую очередь, нужен для того, чтобы сохранить вашу естественную красоту. Домашний уход просто питает кожу, а грамотный специалист может помочь вам избавиться как от акне, так и от морщин, глубоких заломов, либо просто добавить естественного сияния коже и продлить ее молодость. Например, среди пациентов популярностью пользуется нашумевшая голливудская чистка. Она уникальна в том числе из-за своей универсальности.

Кристина Осипова, основательница центра косметологии «‎KOSMO.MED» и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Голливудская чистка производится с помощью вакуумного аппарата. Этим способом кожу лица избавляют от комедонов. Для каждого этапа процедуры применяется отдельный вид насадок спиральной формы. Отличается и используемая сыворотка — на каждом шаге воздействия подбирается витаминный коктейль с полезными веществами: пептиды, гиалуроновая кислота и антиоксиданты. Проходя косметической насадкой по коже, специалист одновременно очищает ее и наполняет лечебными компонентами.

Помимо этого, возрастные изменения, пигментацию и сосудистые сетки на лице (купероз) зачастую тоже можно убрать только с помощью косметологических процедур. Один из способов — фотоомоложение. В «KOSMO.MED» специалисты работают на аппарате М22. При процедуре фотоомоложения под воздействием световой энергии происходит улучшение качества кожи благодаря активному воздействию широкополосного импульсного света.

Кристина Осипова, основательница центра косметологии «‎KOSMO.MED» и Виктория Козырева, журналист ProKazan в процедурном кабинете

Аппарат фотоомоложения можно применять не только на лице, но и на шее, зоне декольте и кистях рук. Аналогичным является аппарат для СМАС-лифтинга.

Данную высокотехнологичную процедуру в «KOSMO.MED» проводят, воздейстуя на ткани организма сфокусированным ультразвуком. Аппарат СМАС-лифтинга оказывает эффект на тот слой кожи, который является «каркасом» для лица, шеи и зоны декольте и с возрастом может потерять тонус. Это единственный аппарат, который может проникнуть на довольно глубокие слои кожи - до 4,5 мм. Это делает процедуру действительно эффективной.

Другой случай - перманентный макияж. Помимо эстетики, эта процедура может выручить тех, у кого есть пятна или шрамы на определенных участках лица. Перманент может стать лучшим решением, нежели пластическая хирургия.

Аппарат для перманентного макияжа в центре косметологии «‎KOSMO.MED»

В «KOSMO.MED» пациентам доступны все виды техник перманентного макияжа. Также здесь могут удалить некачественный перманент и даже татуировки. Для этого применяется специальный аппарат с неодимовым лазером: кристалл в нем производит усиленный свет на определенной длине волны — 1064 нм, что обеспечивает высокую точность и тонкую детализацию.

Миф №4: Инъекции опасны для здоровья и вызывают привыкание

Инъекции созданы для того, чтобы поддерживать внутренний баланс. От них нет привыкания, так как большинство сертифицированных препаратов основаны на натуральных компонентах, которые и так присутствуют в организме. Инъекции с гиалуроновой кислотой, растительными экстрактами, витаминами активируют выработку коллагена, корректируют овал лица, форму губ и носогубных складок, ускоряют регенерацию клеток. И это далеко не весь список возможностей это линейки процедур.

Так, во время процедуры мезотерапии пациентам вводят препараты на основе гиалуроновой кислоты, которая увлажняет кожу и помогает сохранить естественную красоту. Процедура помогает избавиться, в частности, от розацеи, купероза, воспалений, мелких морщин, пигментации.

Кристина Осипова, основательница центра косметологии «‎KOSMO.MED»

Мезотерапия — целенаправленная доставка путем инъекции активных веществ, действующих локально на кожу и подкожно-жировую клетчатку. Процедура не является хирургической. В основном, инъекции - это коктейль из препаратов в микроскопических дозах.

Гиалуроновая кислота лежит в основе другой процедуры - бланширования.

Бланширование — техника заполнения мягким филлером глубоких заломов (носогубные и межбровные складки, кольца Венеры). Процедура направлена на разглаживание поверхностных морщин, вызванных фотостарением, снижением естественной выработки гиалуроновой кислоты и коллагена, а также мимическими изменениями.

Миф №5: Косметология = вред

Все аппараты, препараты и средства подбираются индивидуально, с учетом запросов, проблем и реакции вашей кожи. Поэтому вред организму могут нанести либо некачественные препараты, либо некомпетентные специалисты.

Приведем пример с популярной процедурой по увеличению губ введением филлеров. Качественный филлер со временем полностью выйдет из организма. Однако многие предпочитают идти на бюджетные процедуры или по акции. В таких случаях чаще применяют филлеры с большим содержанием полимеров (около 80%). Такие вещества никогда не вывести из организма. Если регулярно применять препараты такого качества, они будут накапливаться и могут привести к некрозу тканей или к более губительным последствиям.

Препараты с содержанием полимеров — это, как правило, несертифицированные препараты, которые продаются не через официальных поставщиков, а на «сером» рынке.

Кристина Осипова, основательница центра косметологии «‎KOSMO.MED» и Виктория Козырева, журналист ProKazan в процедурном кабинете

Представленные в «KOSMO.MED» препараты — с высоким содержанием гиалуроновой кислоты, которая прошла несколько этапов обработки и очистки. Это исключает аллергическую реакцию. Также эти препараты отличаются соответствующей плотностью, что способствует их равномерному распределению в ткани под кожей, без эффекта «утиных губ».

Миф №6: Косметлогия - это больно

В косметологии есть много способов обезболивания. Самый простой - это лидокаин: на нужную зону наносят препарат. накрывают пленкой, держат 10-15 минут, после чего чувствительность сильно снижается. Для особо чувствительных можно применить местную анестезию. Обезболивание может понадобиться во время микроигольчатого РФ-лифтинга.

Во время РФ-лифтинга специальный картридж с микро-иголками проникает на неглубокие слои кожи, делает травматизацию. В этот момент запускается РФ-волна, происходит прогрев тканей. Процедура дает хороший лифтинг-эффект, разглаживает морщины, постакне, убирает крупные поры, уплотняет кожу. Еще одним его преимуществом является проработка области вокруг глаз. РФ-лифтинг также применяют для рук, зоны шеи и декольте.

Центр косметологии «‎KOSMO.MED»

Миф №7: Похудеть с помощью аппаратов невозможно

Данный миф разрушен огромным количеством людей, добившихся заметных результатов в коррекции фигуры. Специальные аппараты не только сжигают жир, но и улучшают работу лимфатической системы. За счет этого обмен веществ в организме ускоряется. В комплексе с правильным питанием лишний вес уходит быстрее.

Для коррекции фигуры применяют аппараты для LPG-массажа, вакуумного массажа, вибромассажа, кавитации. Все они оснащены соответствующими насадками, с помощью которых специалисты воздействуют на проблемные зоны тела. Эффект достигается за счет роликов, сжатого воздуха или вакуума.

Миф №7: Моментальный загар подойдет не всем

Моментальный загар — процедура абсолютно безвредная. Ее можно проводить даже беременным и детям. Во время процедуры с помощью аппарата наносится лосьон. Все это занимает не более 6 минут. Затем в течение 5 минут производится сушка с применением специального вентилятора. На 8-12 дней вы получаете такой загар, будто вы только что вернулись из отпуска.

Перед моментальным загаром в «KOSMO.MED» вам подбирают подходящий тон лосьона. Он продержится на коже до двух недель при должном увлажнении, без скрабирования и походов в баню или сауну. Процедура актуальна перед фотосессией, свадьбой, корпоративом или другим торжеством. Также она подойдет тем, у кого есть противопоказания к солнечному загару или солярию.

Другая уникальная процедура быстрого загара — коллариум. Это симбиоз солярия и ламп коллагена, при помощи которых можно не только получить красивый ровный загар, но и подтянуть кожу, улучшить ее качество.

Центр косметологии «‎KOSMO.MED»

Коллариум более безопасный, чем солярий. После него, например, кожа не шелушится, а наоборот, увлажняется за счет коллагена. Более того, часто после коллариума разглаживаются мелкие морщинки, осветляются пигментные пятна. Процедуру следует проходить курсом. Если в солярий достаточно сходить один раз, то для коллариума нужны минимум 3-4 процедуры.

Помимо косметологии, аппаратного массажа для похудения, моментального загара и перманентного макияжа, в «KOSMO.MED» доступна лазерная эпиляция. Почти все beauty-процедуры можно получить в одном месте. Подробнее о них можно узнать, записавшись на консультацию.