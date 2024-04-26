Запрещено читать на ночь: 3 откровенных истории казанцев, после которых вы не будете откладывать лечение зубов

Prokazan сегодня в кресле у врача стоматолога-ортопеда клиники «Анатомия улыбки» Хабибуллина Искандера Камилевича. Он согласился рассказать три истории из практики, когда промедление стоит больших денег, а фраза «пока не болит» – может превратиться в кошмар.

Корень зуба, который пророс в пазуху носа

Чтобы полноценно осознать масштаб проблемы, важно окунуться в некоторые детали. Несмотря на анатомическую перегородку между ротовой полостью и гайморовой пазухой, обе они не герметичные. Толщина самой перегородки тоже индивидуальна и может быть как 10 мм, так и 1 мм. Среднестатистическая длина корня передних зубов достигает 1,5 сантиметра. У некоторых «счастливчиков» корни и вовсе расположены в гайморовой пазухе. Таким пациентам любые манипуляции в стоматологическом кресле проводят под максимальным контролем нескольких специалистов.

Пациент Искандера Камилевича лечил как раз такой коренной зуб в другой клинике. Ему установили временную пломбу и на следующий прием советовали установить коронку, но клиент отказался. А потом и вовсе забыл про этот зуб. Если не болит, зачем идти к стоматологу?

Вскоре после этой истории у пациента появился гайморит. Он оплатил и прошел дорогостоящее лечение, но безрезультатно. Пока не сделали томографию. Главным героем бедствий оказался тот самый зуб, корни которого остались без внимания.

Итог: большие затраты на лечение гайморита + полное лечение зуба. Искандер Камилевич рассказал, что пациент с горечью вспоминал свою радость от экономии на коронке. Ведь если бы специалисты взялись за этот зуб основательно, то лечить гайморит бы не пришлось. Действительно ли сэкономил?

Выпал один зуб? Готовься попрощаться с остальными

Если один зуб отсутствует – то ничего страшного не произойдет. Так думал первое время пациент Искандера Камилевича, ведь все остальные зубы были в полном порядке. Но так уж устроена наша Анатомия улыбки – каждый зуб выполняет свою функцию. И если один выходит из строя, то остальные берут на себя его нагрузку. Той стороной, где нет зуба, мы интуитивно или ради удобства не жуем пищу, перекладывая эту обязанность на другую сторону челюсти. Так происходит перекос. Кстати, вы его вряд ли будете замечать – он настолько плавный, что кажется, будто все в порядке.

Тем временем зубы пациента начали неравномерно стираться и смещаться в сторону, не находя сопротивления от выпавшего зуба. Корни зубов из-за подвижности открылись и стали чувствительными к температуре пищи, а конфеты или зеленые яблоки отправились в красный список продуктов, вызывающих боль. Горячие, холодные, кислые и сладкие продукты – табу. Вишенка на торте – начал меняться прикус. Из-за повышенной нагрузки и высокой подвижности оставшиеся зубы начали расшатываться и стояла угроза их выпадения.

Что происходит с пациентом, который отложил на «потом» установку импланта? Через несколько лет он тратит в разы больше, чтобы вернуть себе возможность питаться как раньше – без боли потребляя любые продукты, которые нужны его организму.

Удалили зуб, а корни оставили гнить

Еще один случай, который вспоминает Искандер Камилевич, произошел с пациентом во время срочной службы в армии. Тогда первой задачей врача-стоматолога было быстрое оказание помощи без возможности углубленного анализа.

Зуб мудрости начал расти под десной перпендикулярно соседнему жевательному зубу, постепенно сдавливая его. Сначала у жевательного зуба выпала пломба, а потом раскололся и сам зуб. Снимок в тех условиях было невозможно сделать, “восьмерка” оставалась под десной вне видимости, и было решено удалить внезапно развалившийся соседний зуб. В итоге после удаления два корня, зажатых зубом мудрости, остались в десне. О том, что пациент потом испытывал адские боли, говорить не стоит. Как и то, что он не настоял на тщательном осмотре при первых признаках воспаления.

В итоге все разрешилось, когда терпеть было невозможно. Оно того стоило? Ведь кроме удаления оставшихся корней от «семерки», нужно было пройти курс приема препаратов, чтобы убрать воспаление.

Что советует своим пациентам Искандер Камилевич и всем тем, у кого есть проблемы со здоровой улыбкой, которые пока «не беспокоят»? Незамедлительно лечить все то, что оставлено на потом. Это гораздо дешевле и менее болезненно. А еще это шанс не оказаться главным героем страшных историй, от которых невольно вздрагиваешь.

Поэтому стоматологическая клиника «Анатомия улыбки» проводит первую бесплатную консультацию своим клиентам – возможность без вреда для бюджета выяснить состояние здоровья зубов и не упустить момент, когда вместо спокойной жизни начинается жуткая история. Своевременная диагностика – это залог красивой улыбки и именно на этом не стоит экономить.