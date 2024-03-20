Интересное в Казани
· Диана Алмакаева

Время весенней генеральной уборки: наводим чистоту с проверенными помощниками 

Время весенней генеральной уборки: наводим чистоту с проверенными помощниками 

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Неважно, что за окном еще кое-где «минус»: главное, что весна с каждым днем все больше вступает в свои права. Мы просыпаемся от зимней спячки, душа хочет перемен и ярких нарядов, и пора уже полноценно впустить весну в свой дом! На что обратить внимание – подскажет «Галамарт»: в ассортименте вы найдете множество товаров, которые существенно облегчат генеральную уборку.

В первую очередь важно все рассортировать: без сожаления расставайтесь с вещами, которые вы давно не носите или которые потеряли вид и обзавелись катышками. Сразу же освободится место на полках! Так что убираем громоздкие зимние свитеры, а для этого сначала закупаемся корзинами, контейнерами для хранения и вакуумными пакетами (с 18 по 24 марта любой второй товар из этого перечня обойдется вам всего в 1 рубль). Согласитесь, когда все в порядке и «по своим полочкам», то в квартире сразу становится уютнее, да и дышится легче!

Верхнюю одежду, деловые платья и костюмы лучше всего сложить в специальные чехлы-кофры: так они не помнутся, не запылятся и, когда вновь вам понадобятся, будут выглядеть как новые. Подсказка: кофр для одежды «Винсент» от VETTA можно будет взять всего за 149 рублей с 20 марта по 2 апреля. Он очень компактный, не занимает много места и помогает оптимально организовать пространство.

Собрать всю пыль, шерсть и разбросанный наполнитель из лотка домашнего животного поможет самый простой, но тем не менее нужный набор «Совок + щетка» (и тоже по суперцене с 20 марта по 2 апреля – всего 169 рублей).

Не забывайте пользоваться проверенными временем лайфхаками для уборки: например, душевую лейку от известкового налета прекрасно избавляет обычный уксус, а лучше старых газет в качестве средства для чистых окон еще ничего не придумали. Порядок стоит навести и в холодильнике: хранить разные продукты и готовые блюда можно в удобных герметичных контейнерах, которые подходят и для СВЧ (и которые можно приобрести по акции – всего за 69 рублей с 20 по 26 марта).

8 800 25 000 25
www.galamart.ru

*Акции действуют в розничных магазинах «Галамарт».

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