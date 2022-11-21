Как известно, медицина шагнула далеко вперед. Оборудование ежегодно улучшается и проверяется экспертами, а врачи проходят постоянную переквалификацию.

Один из самых важных врачей - это терапевт, к которому мы часто приходим за помощью. Но какая основная роль врача-терапевта?

Когда у человека появляются боли, возникают жалобы, а он не знает, к какому врачу ему идти, то лучшим решением в этой ситуации будет обратиться к терапевту. Он пойме текущее состояние пациента и на основании жалоб, результатов исследований направит к узкому специалисту при необходимости. Терапевт – это врач общего профиля, который проводит диагностику, консервативное лечение и профилактикой заболеваний внутренних органов, а также вопросами реабилитации пациентов, перенесших эти заболевания.

Семейный врач и терапевт – это два разных специалиста, которые осуществляют разные задачи и функции. В то же время, важно отметить, что работа этих врачей во многом похожа. Они оба проводят первичную медицинскую помощь пациентам, а также делают диагностику и лечение самых распространенных заболеваний. А если вам нужно в скором времени обратиться к терапевту за помощью, то терапевт в Ижевске всегда вам окажет своевременную помощь. Нужно только заранее записаться на прием к специалисту. На первом приеме врач даст направление на анализы. Уже потом на основании анализов сможет назначить лечение.

Врач-терапевт может принимать как в кабинете поликлиники, так и в специальном терапевтическом отделении стационара. В обоих случаях выполняемые терапевтом функции похожи, но в условиях клиники врач может провести более углубленное исследование заболеваний пациента, пригласить на консультацию разных специалистов, а также назначить полное лечение и проконтролировать его эффективность.

При подозрении и возникновении симптомов, недомогания и заболеваний не нужно откладывать посещение врача. При своевременном обращении, определении диагноза и осуществлении комплекса лечебных и профилактических мер, намного уменьшается риск развития и возникновения осложнений.

