Интересное в Казани
· Виктория Козырева

В преддверии новогоднего чуда: в Татарстане курсировал полярный экспресс по маршруту Казань-Васильево-Казань

В преддверии новогоднего чуда: в Татарстане курсировал полярный экспресс по маршруту Казань-Васильево-Казань

Подписаться в Telegram

26 ноября поезд "Полярный экспресс" совершил путешествие из Казани, создав настоящий сказочный мир для маленьких жителей города. На протяжении всего маршрута Казань-Васильево-Казань взрослые и дети были погружены в волшебный праздник благодаря представлению профессиональных актеров, захватывающим играм и щедрым подаркам.

Готовьте свои сердца и души, здесь вас ждет настоящее приключение!

На шоу гостей ждет множество развлечений: мастер-классы, представления, фокусы, подарки и встреча со сказочными персонажами! Полярный экспресс будет работать по следующему расписанию: Декабрь: 16,17,23,24,30, Январь 2024: 02,03,04,05,06,07

“Идея пришла к нам из детства”: Полярный экспресс - уникальный проект, не имеющий аналогов в России

Над проектом "Полярный экспресс" трудилась большая команда профессионалов: сценаристы, актеры, организаторы, режиссеры, дизайнеры, костюмеры и гримеры. Они сделали все, чтобы пассажиры погрузились в иммерсивное представление и провели время с комфортом.

Представление проходило в разных вагонах поезда: в первом присутствовали дети и родители, а в других сидели школьные классы, и дети постарше. В творческой программе играли разные артисты, периодически сменяя друг друга.

“Сама идея пришла к нам из детства. Именно тогда мы часто задавались вопросами: откуда берутся снежинки, как появился Дед Мороз и кто приносит Новый год? Большой штат сотрудников постарался создать настоящую сказку и вложить в историю ответы на все поставленные вопросы. Создателем проекта “Полярный Экспресс” является Зоя Быстрова с острова Сахалин”, - рассказала Светлана Елхина, режиссер проекта

Почта Деда Мороза и знакомство с персонажами: уникальное иммерсивное шоу стартует на казанском вокзале

Волшебная история начинается с железнодорожного вокзала Казани. Именно там дети и взрослые погружаются в сказочную атмосферу, а также знакомятся с полярными друзьями: Дедушка Мороз, Снегурочка и Елочка-ходулист собирали письма с пожеланиями детей, а полярники и Йети рассказали об удивительном языке, который должен знать каждый житель Северного полюса.

“Мы - актеры, стараемся донести до ребят главную историю. Сегодня я рассказывала детишкам о своем персонаже, как я доставляю их письма и жду, чтобы они лепили как можно больше снеговиков!” - поделилась Снеговичка, персонаж Полярного Экспресса.

Поезд отправляется строго по расписанию, поэтому перед поездкой кондуктор обязательно проверит наличие билета, а в конце путешествия превратит его в снежинку, исполняющую даже самое заветное желание - сохраняйте билет до конца поездки!

“По-сир-э-силк-тэ!”, что в переводе с полярного языка “мы будем играть и веселиться!”

Когда поезд тронулся, актеры сразу приступили к представлению. Снеговичок и Клепа поразили юных гостей шоу мыльными пузырями, а Снегурочка и Елочка вместе с остальными гостями собирали полярные звезды.Великий маг Чудесник и его лучший друг Изобретун научили ребят счетоводству и показали несколько фокусов. Йети и полярники станцевали со зрителями под обучающую песенку о полярном языке, которая, кстати, называется “Ками”. Кстати, если произнести слово "Ту-ре-пта", это будет значить "здравствуйте", а "И-ра-ман-те" - "Полярный Экспресс"!

“Очень важно устраивать такие мероприятия, они фундаментальны для создания сказочной атмосферы вокруг. Как Изобретун я отмечу, что прививать любовь к математике с детства - это очень важно, поэтому я рад не только развлекать наших маленьких гостей, но и обучать их чему-то новому. Более того, здесь можно даже выучить новые слова на языке Коми”, - поделился актер Полярного Экспресса.

Что в Новом году самое главное? Правильно, подарки! Есть поверье, что если вы громко-громко позовете дедушку Мороза, то он обязательно придет! В нашем случае так и произошло: добрый волшебник приехал на полярный экспресс, чтобы подарить ребятам сладкие и развивающие презенты.

“Больше всего мне понравились мыльные пузырики: было забавно и очень весело их лопать, ведь они были везде! А когда к нам пришел Дедушка Мороз, я обрадовалась подаркам: сладостям, наклейкам и альбому с интересными заданиями. Моим любимым персонажем стал Йети, который обучил нас новому языку, а еще он ну очень мягкий и пушистый!” - рассказала одна из маленьких пассажиров сказочного поезда.

Отметим, что удовольствие от иммерсивного шоу получили не только дети, но и взрослые. Журналист опросил более пяти родителей и все поделились эмоциями, что Полярный экспресс погрузил их в теплые времена детства.

“Я восхищена насыщенностью мероприятия, ведь мы не просто сидели на своих местах, а действительно были погружены в процесс: принимали участие в конкурсах, активно взаимодействовали с актерами и веселились. Меня радует, что я мои дети ни на минуту не заскучали, настолько творческая команда работала слаженно. Больше всего мне понравились нестандартные костюмы героев, шоу мыльных пузырей и то, что я сама почувствовала себя ребенком - это дорогого стоит!” - восторженно выразила Альбина, пассажир Полярного Экспресса

Создание уютной атмосферы в поезде: про комфорт и коммуникацию с персонажами шоу

Быть полярным путешественником не только весело, но и комфортно: внутри вагонов поддерживается оптимальная температура, которая позволяет проводить время без верхней одежды. А если ребенок захотел пить или перекусить, то ему предоставляется вода и сладкое угощение.

Побывать на Полярном Экспрессе могут все! На мероприятии с радостью встречают детей с ограниченными возможностями.

Кроме того, пассажир становится участником программы и получает возможность взаимодействовать с артистами, играть и фотографироваться с любимыми героями.

“Говорят, что театр начинается с вешалки: насколько качественно мы покажем себя в начале представления, так и продолжится вся наша поездка. При этом важно находится в образе, чтобы обыватель на время забыл, что актер - это просто человек” - поделилась Елочка Полярного Экспресса.

Купив билет на полярный экспресс, вы получаете следующие бонусы:

  • гарантированный подарок от Деда Мороза
  • около 15 ярких персонажей, с которыми можно и нужно взаимодействовать
  • Развивающие конкурсы, фокусы, эксперименты и сладкие угощения
  • Изучение полярного языка
  • Полное погружение в историю, командные игры и танцы
  • Путешествие в поезде, продолжительностью в 1,5 часа

Узнать подробности о поездке и купить билет можно на сайте или по номеру телефона: 8 (800) 550-95-60

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Режиссер сериала «Слово пацана» рассказал о предстоящих сезонах

Гид по скидкам Казани

день назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

эффективные способы борьбы с тараканами

Лонгриды

день назад

«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах

Новости Татарстана

21 час назад

Казанский авиазавод перенес дату выпуска самолетов Ту-214

аренда компьютера в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Долгострои на берегу Казанки теперь легальны

Новости Татарстана

день назад

В Набережных Челнах 300 детей участников СВО посетили кинотеатр

Новости Татарстана

день назад

Продаваемое за 500 млн рублей здание «Адонис» подешевело

Новости Татарстана

час назад

Новый термальный комплекс появится на Оренбургском тракте в Казани

Лонгриды
день назад

«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах

«Убыток в миллиард»: стали известны предварительные причины крупного пожара в Набережных Челнах

Новости Татарстана

21 минуту назад

Открытие трассы М-12 привлечет в Казань 1 млн туристов

Гид по скидкам Казани

день назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

Новости Татарстана

час назад

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов: «Казань город с большими амбициями»

Новости Татарстана

час назад

Новый термальный комплекс появится на Оренбургском тракте в Казани

«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»
Лонгриды
3 дня назад

«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»

Новости Казани

3 часа назад

В Казани за 48 млн рублей снесут туберкулезный диспансер

Новости Казани

3 часа назад

В Казани во время взрыва в доме погиб человек

Новости Татарстана

21 час назад

Казанский авиазавод перенес дату выпуска самолетов Ту-214
Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.
Полезное
4 дня назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.