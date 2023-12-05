26 ноября поезд "Полярный экспресс" совершил путешествие из Казани, создав настоящий сказочный мир для маленьких жителей города. На протяжении всего маршрута Казань-Васильево-Казань взрослые и дети были погружены в волшебный праздник благодаря представлению профессиональных актеров, захватывающим играм и щедрым подаркам.

Готовьте свои сердца и души, здесь вас ждет настоящее приключение!

На шоу гостей ждет множество развлечений: мастер-классы, представления, фокусы, подарки и встреча со сказочными персонажами! Полярный экспресс будет работать по следующему расписанию: Декабрь: 16,17,23,24,30, Январь 2024: 02,03,04,05,06,07

“Идея пришла к нам из детства”: Полярный экспресс - уникальный проект, не имеющий аналогов в России

Над проектом "Полярный экспресс" трудилась большая команда профессионалов: сценаристы, актеры, организаторы, режиссеры, дизайнеры, костюмеры и гримеры. Они сделали все, чтобы пассажиры погрузились в иммерсивное представление и провели время с комфортом.

Представление проходило в разных вагонах поезда: в первом присутствовали дети и родители, а в других сидели школьные классы, и дети постарше. В творческой программе играли разные артисты, периодически сменяя друг друга.

“Сама идея пришла к нам из детства. Именно тогда мы часто задавались вопросами: откуда берутся снежинки, как появился Дед Мороз и кто приносит Новый год? Большой штат сотрудников постарался создать настоящую сказку и вложить в историю ответы на все поставленные вопросы. Создателем проекта “Полярный Экспресс” является Зоя Быстрова с острова Сахалин”, - рассказала Светлана Елхина, режиссер проекта

Почта Деда Мороза и знакомство с персонажами: уникальное иммерсивное шоу стартует на казанском вокзале

Волшебная история начинается с железнодорожного вокзала Казани. Именно там дети и взрослые погружаются в сказочную атмосферу, а также знакомятся с полярными друзьями: Дедушка Мороз, Снегурочка и Елочка-ходулист собирали письма с пожеланиями детей, а полярники и Йети рассказали об удивительном языке, который должен знать каждый житель Северного полюса.

“Мы - актеры, стараемся донести до ребят главную историю. Сегодня я рассказывала детишкам о своем персонаже, как я доставляю их письма и жду, чтобы они лепили как можно больше снеговиков!” - поделилась Снеговичка, персонаж Полярного Экспресса.

Поезд отправляется строго по расписанию, поэтому перед поездкой кондуктор обязательно проверит наличие билета, а в конце путешествия превратит его в снежинку, исполняющую даже самое заветное желание - сохраняйте билет до конца поездки!

“По-сир-э-силк-тэ!”, что в переводе с полярного языка “мы будем играть и веселиться!”

Когда поезд тронулся, актеры сразу приступили к представлению. Снеговичок и Клепа поразили юных гостей шоу мыльными пузырями, а Снегурочка и Елочка вместе с остальными гостями собирали полярные звезды.Великий маг Чудесник и его лучший друг Изобретун научили ребят счетоводству и показали несколько фокусов. Йети и полярники станцевали со зрителями под обучающую песенку о полярном языке, которая, кстати, называется “Ками”. Кстати, если произнести слово "Ту-ре-пта", это будет значить "здравствуйте", а "И-ра-ман-те" - "Полярный Экспресс"!

“Очень важно устраивать такие мероприятия, они фундаментальны для создания сказочной атмосферы вокруг. Как Изобретун я отмечу, что прививать любовь к математике с детства - это очень важно, поэтому я рад не только развлекать наших маленьких гостей, но и обучать их чему-то новому. Более того, здесь можно даже выучить новые слова на языке Коми”, - поделился актер Полярного Экспресса.

Что в Новом году самое главное? Правильно, подарки! Есть поверье, что если вы громко-громко позовете дедушку Мороза, то он обязательно придет! В нашем случае так и произошло: добрый волшебник приехал на полярный экспресс, чтобы подарить ребятам сладкие и развивающие презенты.

“Больше всего мне понравились мыльные пузырики: было забавно и очень весело их лопать, ведь они были везде! А когда к нам пришел Дедушка Мороз, я обрадовалась подаркам: сладостям, наклейкам и альбому с интересными заданиями. Моим любимым персонажем стал Йети, который обучил нас новому языку, а еще он ну очень мягкий и пушистый!” - рассказала одна из маленьких пассажиров сказочного поезда.

Отметим, что удовольствие от иммерсивного шоу получили не только дети, но и взрослые. Журналист опросил более пяти родителей и все поделились эмоциями, что Полярный экспресс погрузил их в теплые времена детства.

“Я восхищена насыщенностью мероприятия, ведь мы не просто сидели на своих местах, а действительно были погружены в процесс: принимали участие в конкурсах, активно взаимодействовали с актерами и веселились. Меня радует, что я мои дети ни на минуту не заскучали, настолько творческая команда работала слаженно. Больше всего мне понравились нестандартные костюмы героев, шоу мыльных пузырей и то, что я сама почувствовала себя ребенком - это дорогого стоит!” - восторженно выразила Альбина, пассажир Полярного Экспресса

Создание уютной атмосферы в поезде: про комфорт и коммуникацию с персонажами шоу

Быть полярным путешественником не только весело, но и комфортно: внутри вагонов поддерживается оптимальная температура, которая позволяет проводить время без верхней одежды. А если ребенок захотел пить или перекусить, то ему предоставляется вода и сладкое угощение.

Побывать на Полярном Экспрессе могут все! На мероприятии с радостью встречают детей с ограниченными возможностями.

Кроме того, пассажир становится участником программы и получает возможность взаимодействовать с артистами, играть и фотографироваться с любимыми героями.

“Говорят, что театр начинается с вешалки: насколько качественно мы покажем себя в начале представления, так и продолжится вся наша поездка. При этом важно находится в образе, чтобы обыватель на время забыл, что актер - это просто человек” - поделилась Елочка Полярного Экспресса.

Купив билет на полярный экспресс, вы получаете следующие бонусы:

гарантированный подарок от Деда Мороза

около 15 ярких персонажей, с которыми можно и нужно взаимодействовать

Развивающие конкурсы, фокусы, эксперименты и сладкие угощения

Изучение полярного языка

Полное погружение в историю, командные игры и танцы

Путешествие в поезде, продолжительностью в 1,5 часа