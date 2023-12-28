Успешный Бизнес и Личный Рост: Центр «Мой бизнес» Татарстан предлагает бесплатные обучающие программы для предпринимателей

В современном бизнесе, где конкуренция все более ужесточается, успешные предприниматели стремятся обрести новые знания и навыки, чтобы эффективно управлять своими предприятиями.

Центр «Мой бизнес» при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан предоставляет уникальные обучающие программы, охватывая широкий спектр тем для развития как для предпринимателей, так и для самозанятых. В рамках обучения предусмотрены бесплатные курсы по работе на маркетплейсах, а также обширные программы для самосовершенствования самозанятых на различные темы

В наше время приоритетность онлайн-курсов становится все более очевидной, поскольку не у всех предпринимателей есть роскошь времени для посещения очных занятий. Бизнес - сложная и динамичная сфера, где каждая минута имеет свою ценность, и возможность обучаться онлайн становится неотъемлемым инструментом для успешного развития и управления предприятием. Именно поэтому Центр «Мой бизнес» предоставляет широкий выбор бесплатных онлайн-курсов, таких как «Машина продаж», «Личный бренд» и «Генератор клиентов».

Курс «Машина продаж» это 10 онлайн-занятий от экспертов Центра «Мой бизнес». Каждое занятие сопровождается практическими заданиями и рекомендациями, что позволяет закрепить полученные знания. Участники получают доступ к более чем 25 шаблонам, таблицам, чек-листам скриптов и другим полезным инструментам, способствующим системному развитию бизнеса.

Курс «Генератор клиентов» включает в себя 12 онлайн-занятий, охватывающих все ключевые аспекты генерации клиентов. Участники научатся анализировать рекламные кампании под руководством опытных экспертов. Курс помогает строить новые пути привлечения клиентов, создавать систему продающих касаний и успешно доводить клиента до покупки.

Курс «Личный бренд» предназначен для тех, кто хочет повысить стоимость своих услуг и привлекать клиентов на месяц! Пройдя курс, каждый сможет создать свое лояльное сообщество, получить уважение коллег, признание и полезные знакомства.

Подать заявку можно на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе «Региональные меры поддержки», далее необходимо выбрать услугу: «Предоставление бесплатного доступа к обучающим курсам по вопросам ведения бизнеса».

Обучение проводится при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан и Центра «Мой бизнес» НО МКК»"Фонд поддержки предпринимательства РТ». Программа реализуется в рамках Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ.

Не упустите возможность стать экспертом в своей области и научиться привлекать клиентов даже в условиях сложного рынка! Получите электронный сертификат на доступ к обучающим курсам «Машина продаж», «Личный бренд» и «Генератор клиентов» от Центра «Мой бизнес» и поднимите свой бизнес на новый уровень!