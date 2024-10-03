Нарушения суставов и ускоренное старение: казанский стоматолог рассказал, к чему приводит потеря даже одного зуба

Отсутствие одного или нескольких зубов - не так безобидно, как может показаться. Зуб - это полноценный орган, как, например, глаз или почка. И его потеря может привести к ряду проблем со здоровьем полости рта и всего организма, а также к серьезным изменениям во внешности.

Самое страшное последствие, в первую очередь для женщины, это, наверное, эстетические нарушения. Потому что потеря зуба вызывает изменение прикуса, дальше идет асимметрия лица за счет того, что каркаса как такового нет, появляются морщины. Может быть, мужчины не всегда этого боятся, но для женщин это очень-очень критично, - рассказывает Альбина Хамитова, врач хирург-имплантолог высшей категории клиники «Family Dent». - Если теряется эластичность кожи, появляются морщины, то женщина, в каком бы возрасте она ни была, выглядит старше.

Кроме того, отсутствие зуба может вызвать нарушения височно-нижнечелюстных суставов, а невозможность нормально пережевывать пищу приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Поэтому потерянный зуб очень важно восстановить. И здесь на помощь придет самый современный метод в арсенале стоматологов - имплантация. Однако эта процедура вызывает у многих пациентов массу вопросов и страхов. Вот пять самых распространенных из них.

Страх первый: имплантация — это больно

Этот страх вполне естественен, многие люди боятся любой хирургической процедуры. Тем не менее, современные методы анестезии делают процесс установки имплантов практически безболезненным. В «Family Dent» мы применяем современные виды обезболивания, такие как местный и лёгкий наркоз (седация). Вы можете обсудить с врачом варианты обезболивания, которые будут оптимальными для вас. Для особо чувствительных пациентов рекомендуется седация — легкий медикаментозный сон, при котором вы полностью расслабляетесь и не чувствуете боли, — рассказывает Альбина Ренатовна

Кроме того, в клинике используются специальные методы минимально инвазивной имплантации. Это значит, что разрезы на деснах очень маленькие, за счет чего травматичность снижается, что помогает сократить восстановительный период. Пациенты могут вернуться к обычной жизни уже через несколько дней после процедуры.

Страх второй: имплант не приживется

Имплантация — это высокотехнологичный процесс, который стал более точным благодаря современным диагностическим методам. В «Family Dent» перед процедурой проводится тщательное обследование пациента, включая 3D-рентген и компьютерную томографию. Это позволяет врачу точно оценить состояние костной ткани и выбрать наиболее подходящий тип импланта, — говорит Альбина Хамитова.

Кроме того, врачи «Family Dent» используют импланты ведущих мировых производителей, таких как Nobel Biocare и Straumann, которые обладают высокой биосовместимостью и обеспечивают надежную приживаемость. По мировой статистике, успешная интеграция имплантов в костную ткань достигает 95-98%.

После имплантации важно строго следовать рекомендациям врача по уходу за полостью рта, чтобы обеспечить успешное приживление. Качественные материалы и строгий контроль на всех этапах лечения сводят риск осложнений к минимуму.

Страх третий: имплантация — это дорого

Финансовый аспект может вызвать беспокойство, но имплантация — это долгосрочное вложение в ваше здоровье и комфорт. В «Family Dent» предусмотрены разные ценовые категории имплантов, и каждый пациент может выбрать подходящий для него вариант. Например, можно выбрать премиальные импланты с пожизненной гарантией или более доступные аналоги, которые также отличаются высоким качеством.

Наша клиника также предлагает рассрочку на лечение, что позволяет распределить оплату на несколько месяцев без переплат. Важно помнить, что затраты на имплантацию окупаются за счёт долговечности и надежности результата. Коронки на имплантах служат гораздо дольше, чем традиционные мосты или съёмные протезы, а также помогают избежать проблем с соседними зубами, — утверждает Альбина Ренатовна.

Кстати, сейчас в стоматологии «Family Dent» действует скидка 7% на все наши услуги для семей с тремя и более детьми.

Страх четвёртый: у имплантации много противопоказаний

Да, действительно, существуют некоторые медицинские состояния, которые могут усложнить процесс имплантации, например, диабет, болезни сердца или остеопороз. Но это не означает, что установка имплантов невозможна. В «Family Dent» для каждого пациента проводится полное медицинское обследование и составляется индивидуальный план лечения. Если есть сопутствующие заболевания, врач может рекомендовать подготовительную терапию или предложить альтернативные методы восстановления зубов.

Для пациентов с проблемами костной ткани, например, после длительной потери зубов, может потребоваться костная пластика для создания надежной основы для импланта. Важно обсудить с врачом все свои опасения и пройти необходимое обследование — многие проблемы решаемы с помощью современных технологий и медицинских методик, — делится хирург стоматологии «Family Dent» Альбина Ренатовна Хамитова.

Страх пятый: имплантация вредна и опасна

Важно понимать, что современные импланты изготавливаются из биосовместимых материалов, таких как титан, который не вызывает аллергии и не отторгается организмом. Это один из самых безопасных материалов в медицинской практике, используемый также для протезирования суставов и других частей тела, — успокаивает Альбина Ренатовна. — Кроме того, все процессы имплантации тщательно контролируются: начиная с подготовки пациента и заканчивая послеоперационным наблюдением. В «Family Dent» используются самые современные методы дезинфекции и стерилизации, что полностью исключает риск инфекций.

Современные стоматологические импланты проходят строгие испытания и клинические исследования, что делает их абсолютно безопасными для здоровья. Важно помнить, что несвоевременное лечение или отказ от установки импланта может привести к гораздо более серьёзным проблемам: потере соседних зубов, нарушению прикуса и даже изменению черт лица.

Имплантация зубов — это не только безопасный, но и эффективный способ восстановления зубного ряда. Современные технологии делают этот процесс практически безболезненным и доступным для большинства пациентов. Важно помнить, что каждый случай индивидуален, и правильный выбор врача, клиники и метода лечения обеспечат вам комфорт и долговечный результат.