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Триумф делегации из Татарстана на грандиозном финале Всероссийского конкурса "Мисс и миссис бизнес Россия"

Санкт Петербург, 11 июня 2024 г. В этот день состоялся финал Всероссийского конкурса "Мисс и миссис бизнес Россия", который собрал 30 участниц из 16 городов страны. Звездной, иначе не сказать , стала делегация из Татарстана, которая завоевала главные нагр

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Санкт Петербург, 11 июня 2024 г. В этот день состоялся финал Всероссийского конкурса "Мисс и миссис бизнес Россия", который собрал 30 участниц из 16 городов страны. Звездной, иначе не сказать , стала делегация из Татарстана, которая завоевала главные награды престижного мероприятия.

В конкурсе приняли участие 9 победительниц регионального этапа "Мисс и миссис бизнес Татарстан".

Команда из Татарстана не только выделялась своей подготовленностью, дисциплиной и обаянием, но и сумела завоевать сердца жюри и зрителей.
Из 16 победных титулов, главные короны отправились именно в Татарстан, что стало ярким подтверждением их превосходства.

Главный приз — великолепную корону Гран-при — получила Раджана Султанова, бизнесвумен из Казани и владелица бюро «Мир переводов». Её успех стал венцом вечера и ознаменовал собой выдающееся достижение всей команды Татарстана.

Другие титулы, завоеванные представительницами Татарстана, включают:

  • Мисс бизнес Россия — Юлия Голубева
  • Миссис бизнес Голд Россия — Дидария Гафурова
  • 2 победных титула в категории «Миссис бизнес Россия» и победительница народного голосования, набравшая самое большое количество голосов — Анастасия Симонова.
  • Специальный титул «Королева социально- ориентированного бизнеса России 2024- Гузель Гибадуллина.
  • Титул «Достояние России» — Алия Шайдулина.

Каждая из этих наград стала отражением талантов и упорства участниц, демонстрируя высокий уровень подготовки и внутреннюю силу представительниц Татарстана. Их победы стали не только личным достижением, но и предметом гордости всего региона.

К слову, команда организаторов конкурса «Мисс и миссис бизнес Татарстан» по итогам защиты стала лучшей, а директору Юлии Тарасовой вручили корону и Титул «Лучший региональный директор России 2024».

Татарстан по праву может гордиться своими королевами, чьи имена теперь известны на всю страну.

Финал Всероссийского конкурса "Мисс и миссис бизнес Россия" 2024 года войдет в историю как триумфальный момент для делегации из Татарстана, которые своим примером вдохновили тысячи женщин по всей России

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