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· Диана Алмакаева

Тарталетки со свекольным соусом и авокадо и блинчики по-китайски: какими праздничными блюдами удивить гостей в новогоднюю ночь?

Тарталетки со свекольным соусом и авокадо и блинчики по-китайски: какими праздничными блюдами удивить гостей в новогоднюю ночь?

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До наступления Нового Года остается еще достаточно времени, однако уже можно приступать к поиску интересных вариантов для праздничного меню. Каждой заботливой хозяйке и хозяину важно заранее знать, чем можно удивить своих близких в новогоднюю ночь. Редакция ProKazan, совместно с Вкусвилл, собрали для вас топ праздничных столов на новый год!

Встречаем Новый год с легкостью: актуальный ПП стол для особых случаев

Празднование Нового года - настоящее испытание для нашего организма: изобилие жирных блюд, газированных напитков и салатов с майонезной заправкой часто приводит к тяжести в животе.

Чтобы “не выкатываться колобком из-за стола”, рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием белка и минимальным количеством жиров. Мы подготовили для вас четыре низкокалорийных блюда, которые не уступают классическим новогодним рецептам.

Главное блюдо: Куриные бедра запеченные с тыквой.

Вам понадобится:

Способ приготовления:

  • С апельсина отожмите весь сок, добавьте в него соль по вкусу и залейте маринадом куриные бедра на час.
  • Нарежьте тыкву крупными ломтиками.
  • Смажьте противень или форму для запекания оливковым маслом и положите туда нарезанную тыкву. Не забудьте посолить.
  • Сверху положите маринованную курицу и добавьте несколько веточек тимьяна. Накройте блюдо фольгой.
  • Нагрейте духовку до 180 градусов и поставьте куриные блюда запекаться примерно на 40 минут.

Закуска: легкие канапе из огурцов с креветками. Закуска, придуманная французами в XVII веке станет идеальным вариантом для легкого лакомства.

Вам понадобятся:

  • Тигровые креветки
  • Розмарин сушеный и перец
  • Чеснок
  • Огурцы
  • Сливочное масло
  • Любая зелень
  • Шпажки для канапе

Способ приготовления:

  • Снимите панцирь с креветок, нарежьте вдоль креветки и не забудьте убрать кишечную вену.
  • Нарежьте огурцы круглыми ломтиками средней толщины (3-4мм)
  • Растопите масло в нагретой сковороде, добавьте розмарин и нарезанный половинками чеснок.
  • Как только чеснок обретет золотистый цвет, уберите его в отдельную емкость. Добавьте креветки и жарьте около 1,5 минут.
  • Переложите готовые креветки на огуречные кружочки. Не забудьте посолить, поперчить и добавить сверху зелень.

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Вариант салата: Оливье с индейкой и авокадо. Главное достоинство новогоднего угощения в том, что основные ингредиенты могут быть легко заменимы, а вкус при этом будет максимально приближен к оригиналу!

Вам понадобится:

  • Авокадо “Хаас” - 2 шт.
  • Зеленый горошек консервированный - 1 банка
  • Яйца куриные - 4 шт.
  • Грудка индейки
  • Огурцы свежие
  • Морковь
  • Петрушка - 2 пучка
  • Соль

Ингредиенты для домашнего майонеза:

  • Яичные желтки - 2 шт.
  • Растительное масло - 300 мл
  • Горчица - по вкусу
  • Сок лимона - 10 мл
  • Соль - по вкусу

Способ приготовления:

  • Разрежьте авокадо пополам, достаньте косточку, извлеките мякоть столовой ложкой и нарежьте кубиками
  • Отварите яйца вкрутую, очистите их от скорлупы и также нарежьте
  • Нарежьте грудку индейки одинаковыми кусочками, вареную морковь и свежие огурцы. Сложите ингредиенты в глубокую тарелку и добавьте консервированный горошек.
  • Чтобы приготовить майонез, потолчите вилкой вареные желтки, добавьте горчицу, лимонный сок и растительное масло. Перемешайте ингредиенты, лучший вариант - взбить в блендере. Важно, чтобы в итоге масса получилась густой и однородной.
  • Добавьте в салат получившейся майонез, перемешайте и посолите.

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Сытные варианты без мяса: праздничный стол для вегетарианцев

Сегодня мы развеем миф о том, что на празднике можно насладиться только блюдами, приготовленными из ингредиентов животного происхождения. Уверяем вас, что такой праздничный стол настолько изыскан, что даже приверженцы мясной пищи будут в восторге!

Главное блюдо: Каннеллони с рикоттой и шпинатом - легкое и яркое блюдо, которое ну очень просто готовить!

Вам понадобится:

  • Каннеллони - 2 упаковки
  • Шпинат свежемороженый - 2 упаковки
  • Рикотта - 2 пачки
  • Твердый сыр для посыпки - 1 пачка
  • Помидоры в собственном соку - 3 банки
  • Сметана - 3 ст. л.
  • Оливковое масло - 2 ст. л.
  • Соль и специи по вкусу

Способ приготовления:

  • Нагрейте масло в кастрюле с толстым дном и добавьте любимые специи. Обжаривайте их около полминуты, затем положите замороженный шпинат. Закройте крышкой и нагревайте до полной разморозки.
  • Начинайте фаршировать каннеллони шпинатно-сырной массой и в два ряда выложите их в форму для запекания.
  • Готовим томатный соус: смешайте измельченные помидоры с соком и сметаной.
  • Залейте фаршированные каннеллони соусом, накройте фольгой и поместите в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте около 25-30 минут, а затем снимите фольгу.
  • Если соус загустел и впитался в каннеллони, посыпьте сверху сыром, и снова поставьте в духовку на 10 минут до появления золотистой корочки.

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Интересный вариант салата - теплый с киноа и овощами! В новогодних рецептах вегетарианских салатов присутствуют не только овощи: прекрасным дополнением блюда станет киноа - универсальная крупа, богатая клетчаткой.

Ингредиенты:

  • Киноа - 300 гр
  • Авокадо - 2 шт.
  • Консервированная красная фасоль - 120 гр
  • Красный лук - 1 шт.
  • Консервированная кукуруза - 120 гр.
  • Кинза - 5-6 веточек
  • Красный лук - 1 шт.

Заправка:

  • Лимон - 1 половинка
  • Оливковое масло - 3 ст. л.
  • Чеснок (по желанию) - 1-2 зубчика
  • Соль и черный перец - по вкусу

Способ приготовления:

  • Киноа отвариваем до готовности в воде без соли, после чего откидываем на дуршлаг. Лук нарезаем крупными кубиками и обдаем крутым кипятком - таким образом мы сможем удалить горечь.
  • Авокадо разрезаем на крупные ломтики. В салатнике смешиваем киноа, лук и авокадо, затем добавляем фасоль, кукурузу и мелко нашинкованную кинзу.
  • Добавляем соль и перец в салат, затем добавляем лимонный сок и оливковое масло для заправки.

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Вариант вегетарианского десерта: Капкейки с чаем матча в стиле Гринч - пожалуй, самое эстетичное лакомство из нашей подборки! А вкус…Просто не передать словами, нужно пробовать!

Вам понадобится:

  • Мука - 200 г
  • Чай матча - 1 ст.л.
  • Простокваша - 100 мл
  • Сахар - по вкусу и соль -1 щепотка
  • Кипяток - 150 мл
  • Яйца куриные - 1 шт.
  • Миндальный экстракт - по желанию
  • Разрыхлитель и сода
  • Ванилин - 1,4 ч.л.

Продукты для приготовления крема:

  • Сливки не менее 30 % - 300 мл
  • Сахарная пудра - 100 г
  • Порошок чая матча - 1 ч. л.
  • Экстракт ванили - 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  • Смешайте в одной глубокой миске яйцо, простоквашу и растительное масло. В другую емкость добавьте все сухие ингредиенты и соедините с жидкой массой. Добавьте экстракт ванили и хорошо перемешайте. Постепенно вливайте кипяток и замешивайте тесто.
  • Наполните формочки для капкейков готовой смесью и поставьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку, готовьте 20-25 минут.
  • Теперь займемся кремом: взбейте сливки до получения пышной массы, постепенно добавляя сухой чай, сахарную пудру и экстракт ванили.
  • Наполните кондитерский мешок кремом и украшайте готовые капкейки.

Приятная остринка и сладость: празднуем Новый год с азиатским размахом

Разнообразить новогоднюю ночь можно и диковинными рецептами родом из далекого Китая. Интересный факт: важно, чтобы каждое блюдо, представленное на китайском новогоднем столе, имело свое символическое значение. К примеру, утка символизирует счастье и верность, рыба - изобилие и процветание, а яичные блюда - плодородие и долголетие.

Основное блюдо: Курочка в апельсиновом соусе по-китайски. Такое кисло-сладкое угощение точно станет главным украшением китайского Нового года!

Вам понадобится:

  • Куриное филе - 500 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Сок апельсиновый - 200 мл
  • Соевый соус - 50 мл
  • Сахар коричневый - 2 ст. ложки
  • Апельсин с красной мякотью (для цедры) - 180 г (1 средний)
  • Имбирь свежий (корень) - 20 г
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Крахмал - 100 г (5 ст. ложек)
  • Мука - 100 г (6-7 ст. ложек)
  • Перец красный молотый - 1/3 ч. ложки
  • Масло растительное - 45-60 мл

Способ приготовления:

  • Нарежьте кубиками филе курицы. Натрите на мелкой терке имбирь, чеснок и цедру апельсина.
  • Добавьте в глубокую миску яйца и обваляйте филе со всех сторон. В отдельную емкость насыпьте муку и крахмал, поместите туда курицу.
  • Разогрейте масло и обжаривайте на сильном огне кусочки курицы до хрустящей корочки.
  • Выложите филе на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы ушло лишнее масло.
  • Готовим соус: соедините в сковороде апельсиновый сок, измельченный чеснок, имбирь, коричневый сахар, соевый соус и красный молотый перец. Разогрейте до кипения, добавьте 1 столовую ложку крахмала и варите до загустения.
  • Добавьте в сковороду с соусом курицу, обжарьте до золотистой корочки и добавьте апельсиновую цедру.

Вариант закуски: Весенние блинчики из рисовой бумаги. Китайский новый год в феврале, а это значит, что праздник совпадает с наступлением весны. Без этого блюда не обходится ни одно азиатское застолье!

Ингредиенты:

  • Рисовая бумага - 1 пачка.
  • Любая начинка, которая вам нравится: овощи, фрукты или мясо с грибами Шиитаке.
  • Соус терияки - 3 ст. л.

Способ приготовления:

  • Намочите рисовую бумагу и постелите на плоскость
  • Заверните ваш наполнитель в ролл и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Добавьте соус.

Готовим китайский новогодний салат “разноцветный”. У китайцев есть одна традиция: они смешивают все ингредиенты, а потом подбрасывают их. И чем выше, тем удачнее пройдет Новый год!

Ингредиенты:

  • Можете добавить все, что хотите: имбирь, водоросли, кунжут, грибы. Главный принцип - побольше красок! А в конце можно украсить блюдо рыбой и устричным соусом.
  • Винный уксус и сахар
  • Помело -1 шт.
  • Любая слабосоленая рыба -1 пачка.
  • Арахис - по желанию.

Способ приготовления:

  • Нарежьте овощи длинными полосками. При этом важно, чтобы они были тонкими. Добавьте любимые специи.
  • Смешайте винный уксус с сахаром и добавьте овощи. Маринуем 30 минут.
  • Помело очистите и измельчите, превратив в однородную массу, но не до состояния пюре.
  • В центр поместите любую соленую рыбу, а вокруг нее добавьте маринованные ингредиенты. Добавьте арахис, помело и любимый соус.
  • Подбрасывайте!

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Соблюдаем наши традиции: татарский праздничный стол

Согласитесь, в татарской культуре придается большое значение гостеприимству. Поэтому на новогоднем столе обязательно представлены разные блюда от выпечки до мяса и картошки. После такого плотного ужина, вы будете сытым весь день!

Главное блюдо: Гусь в духовке с крупой по-татарски. Каша, пропитанная соком птицы и румяная корочка - идеальный вариант для татарского застолья!

Ингредиенты:

  • Гусь - 1 тушка.
  • Рис - 700 гр
  • Лук - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Топленое масло - 150 гр
  • Сметана - 150 гр
  • Соль и перец - по вкусу

Способ приготовления:

  • Моем гуся и трем его солью внутри и снаружи
  • Приступаем к начинке: сварите рис, обжарьте лук и морковь, добавьте специи и сливочное масло. По готовности соедините крупу и овощи.
  • Фаршируем гуся и смазываем его сметаной. Зашиваем отверстие птицы ниткой, чтобы начинка не вытекла наружу.
  • Готовим птицу долго - примерно 3 часа в разогретой на 160-170 градусов духовке.

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Вариант сытной закуски: Зур-белиш. Татарский закрытый пирог с картошкой и мясом. Что может быть лучше национальной выпечки в Новый год? Праздничный пирог с мясом и картошкой - культовое блюдо, напоминающее детство!

Вам понадобится:

  • Мука - 450 г
  • Сметана - 150 г
  • Кефир - 150 г
  • Разрыхлитель - 1 ч. л.
  • Масло сливочное - 15 г
  • Соль - по вкусу
  • Картофель - 700 г
  • Лук репчатый - 200 г
  • Говядина - 600 г
  • Перец черный молотый - по вкусу
  • Бульон говяжий

Способ приготовления:

  • Соединяем кефир, сметану, соль, муку, разрыхлитель и замешиваем. Оставляем готовое тесто на 30 минут, завернув в полотенце
  • Нарезаем маленькими кубиками мясо. Рубим мелко лук, солим перчим и перемешиваем.
  • Приступаем к оформлению пирога: для “крышки” пирога, отделите 150 грамм теста и отложите в сторону. Из основного теста раскатываем большую лепешку и кладем в заранее смазанную маслом форму.
  • Выкладываем начинку и защипываем края основы нашей “крышкой”. Чтобы пирог получился праздничным - украсьте его узорами из остатков теста. В центре пирога делаем отверстие и закрываем его шариком из теста.
  • Выпекаем при температуре 180 градусов около двух часов. Спустя 40 минут убираем шарик из теста, выливаем туда готовый бульон и закрываем. Убавляем температуру до 140 градусов и допекаем изделие. Смазываем сливочным маслом.

На сладенькое: Нежнейшие татлы по-татарски - витаминный и необычный десерт, который просто тает во рту!

Ингредиенты:

  • Пастила
  • Мед жидкий
  • Жареные грецкие орехи - 100 гр
  • Изюм, чернослив и курага -по 50 гр
  • Сливочное масло - 70 гр

Способ приготовления:

  • В блендере измельчаем сушеные фрукты и добавляем немного воды, чтобы получилась густая кашица. Оставьте готовую массу на 10 минут. Мелко рубим орехи, добавляем сухофрукты и сливочное масло комнатной температуры. Смешиваем все ингредиенты.
  • Распределяем нашу начинку поверх пастилы и сворачиваем в рулет.
  • Ставим десерт в холодильник примерно на час и режем тонкими блинчиками.

Независимо от того, следуете ли вы диете, экспериментируете с подачей блюд или готовите национальные кулинарные шедевры, самое главное - делиться этим с близкими людьми. Только в таком случае любой праздник приобретает настоящую волшебную атмосферу, а все блюда будут еще вкуснее! Редакция Проказан, совместно с Вкусвилл, желает вам насыщенного и вкусного Нового года. Оживите ваши традиционные блюда с помощью новых рецептов!

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