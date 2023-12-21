Тарталетки со свекольным соусом и авокадо и блинчики по-китайски: какими праздничными блюдами удивить гостей в новогоднюю ночь?
До наступления Нового Года остается еще достаточно времени, однако уже можно приступать к поиску интересных вариантов для праздничного меню. Каждой заботливой хозяйке и хозяину важно заранее знать, чем можно удивить своих близких в новогоднюю ночь. Редакция ProKazan, совместно с Вкусвилл, собрали для вас топ праздничных столов на новый год!
Встречаем Новый год с легкостью: актуальный ПП стол для особых случаев
Празднование Нового года - настоящее испытание для нашего организма: изобилие жирных блюд, газированных напитков и салатов с майонезной заправкой часто приводит к тяжести в животе.
Чтобы “не выкатываться колобком из-за стола”, рекомендуется употреблять продукты с высоким содержанием белка и минимальным количеством жиров. Мы подготовили для вас четыре низкокалорийных блюда, которые не уступают классическим новогодним рецептам.
Главное блюдо: Куриные бедра запеченные с тыквой.
Вам понадобится:
- Куриные бедра
- Чеснок
- Оливковое масло
- Тыква
- Тимьян свежий
- Перец черный молотый, соль, прованские травы
- Горчица
- Апельсины “Навелин”
Способ приготовления:
- С апельсина отожмите весь сок, добавьте в него соль по вкусу и залейте маринадом куриные бедра на час.
- Нарежьте тыкву крупными ломтиками.
- Смажьте противень или форму для запекания оливковым маслом и положите туда нарезанную тыкву. Не забудьте посолить.
- Сверху положите маринованную курицу и добавьте несколько веточек тимьяна. Накройте блюдо фольгой.
- Нагрейте духовку до 180 градусов и поставьте куриные блюда запекаться примерно на 40 минут.
Закуска: легкие канапе из огурцов с креветками. Закуска, придуманная французами в XVII веке станет идеальным вариантом для легкого лакомства.
Вам понадобятся:
- Тигровые креветки
- Розмарин сушеный и перец
- Чеснок
- Огурцы
- Сливочное масло
- Любая зелень
- Шпажки для канапе
Способ приготовления:
- Снимите панцирь с креветок, нарежьте вдоль креветки и не забудьте убрать кишечную вену.
- Нарежьте огурцы круглыми ломтиками средней толщины (3-4мм)
- Растопите масло в нагретой сковороде, добавьте розмарин и нарезанный половинками чеснок.
- Как только чеснок обретет золотистый цвет, уберите его в отдельную емкость. Добавьте креветки и жарьте около 1,5 минут.
- Переложите готовые креветки на огуречные кружочки. Не забудьте посолить, поперчить и добавить сверху зелень.
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Вариант салата: Оливье с индейкой и авокадо. Главное достоинство новогоднего угощения в том, что основные ингредиенты могут быть легко заменимы, а вкус при этом будет максимально приближен к оригиналу!
Вам понадобится:
- Авокадо “Хаас” - 2 шт.
- Зеленый горошек консервированный - 1 банка
- Яйца куриные - 4 шт.
- Грудка индейки
- Огурцы свежие
- Морковь
- Петрушка - 2 пучка
- Соль
Ингредиенты для домашнего майонеза:
- Яичные желтки - 2 шт.
- Растительное масло - 300 мл
- Горчица - по вкусу
- Сок лимона - 10 мл
- Соль - по вкусу
Способ приготовления:
- Разрежьте авокадо пополам, достаньте косточку, извлеките мякоть столовой ложкой и нарежьте кубиками
- Отварите яйца вкрутую, очистите их от скорлупы и также нарежьте
- Нарежьте грудку индейки одинаковыми кусочками, вареную морковь и свежие огурцы. Сложите ингредиенты в глубокую тарелку и добавьте консервированный горошек.
- Чтобы приготовить майонез, потолчите вилкой вареные желтки, добавьте горчицу, лимонный сок и растительное масло. Перемешайте ингредиенты, лучший вариант - взбить в блендере. Важно, чтобы в итоге масса получилась густой и однородной.
- Добавьте в салат получившейся майонез, перемешайте и посолите.
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Сытные варианты без мяса: праздничный стол для вегетарианцев
Сегодня мы развеем миф о том, что на празднике можно насладиться только блюдами, приготовленными из ингредиентов животного происхождения. Уверяем вас, что такой праздничный стол настолько изыскан, что даже приверженцы мясной пищи будут в восторге!
Главное блюдо: Каннеллони с рикоттой и шпинатом - легкое и яркое блюдо, которое ну очень просто готовить!
Вам понадобится:
- Каннеллони - 2 упаковки
- Шпинат свежемороженый - 2 упаковки
- Рикотта - 2 пачки
- Твердый сыр для посыпки - 1 пачка
- Помидоры в собственном соку - 3 банки
- Сметана - 3 ст. л.
- Оливковое масло - 2 ст. л.
- Соль и специи по вкусу
Способ приготовления:
- Нагрейте масло в кастрюле с толстым дном и добавьте любимые специи. Обжаривайте их около полминуты, затем положите замороженный шпинат. Закройте крышкой и нагревайте до полной разморозки.
- Начинайте фаршировать каннеллони шпинатно-сырной массой и в два ряда выложите их в форму для запекания.
- Готовим томатный соус: смешайте измельченные помидоры с соком и сметаной.
- Залейте фаршированные каннеллони соусом, накройте фольгой и поместите в разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте около 25-30 минут, а затем снимите фольгу.
- Если соус загустел и впитался в каннеллони, посыпьте сверху сыром, и снова поставьте в духовку на 10 минут до появления золотистой корочки.
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Интересный вариант салата - теплый с киноа и овощами! В новогодних рецептах вегетарианских салатов присутствуют не только овощи: прекрасным дополнением блюда станет киноа - универсальная крупа, богатая клетчаткой.
Ингредиенты:
- Киноа - 300 гр
- Авокадо - 2 шт.
- Консервированная красная фасоль - 120 гр
- Красный лук - 1 шт.
- Консервированная кукуруза - 120 гр.
- Кинза - 5-6 веточек
- Красный лук - 1 шт.
Заправка:
- Лимон - 1 половинка
- Оливковое масло - 3 ст. л.
- Чеснок (по желанию) - 1-2 зубчика
- Соль и черный перец - по вкусу
Способ приготовления:
- Киноа отвариваем до готовности в воде без соли, после чего откидываем на дуршлаг. Лук нарезаем крупными кубиками и обдаем крутым кипятком - таким образом мы сможем удалить горечь.
- Авокадо разрезаем на крупные ломтики. В салатнике смешиваем киноа, лук и авокадо, затем добавляем фасоль, кукурузу и мелко нашинкованную кинзу.
- Добавляем соль и перец в салат, затем добавляем лимонный сок и оливковое масло для заправки.
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Вариант вегетарианского десерта: Капкейки с чаем матча в стиле Гринч - пожалуй, самое эстетичное лакомство из нашей подборки! А вкус…Просто не передать словами, нужно пробовать!
Вам понадобится:
- Мука - 200 г
- Чай матча - 1 ст.л.
- Простокваша - 100 мл
- Сахар - по вкусу и соль -1 щепотка
- Кипяток - 150 мл
- Яйца куриные - 1 шт.
- Миндальный экстракт - по желанию
- Разрыхлитель и сода
- Ванилин - 1,4 ч.л.
Продукты для приготовления крема:
- Сливки не менее 30 % - 300 мл
- Сахарная пудра - 100 г
- Порошок чая матча - 1 ч. л.
- Экстракт ванили - 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Смешайте в одной глубокой миске яйцо, простоквашу и растительное масло. В другую емкость добавьте все сухие ингредиенты и соедините с жидкой массой. Добавьте экстракт ванили и хорошо перемешайте. Постепенно вливайте кипяток и замешивайте тесто.
- Наполните формочки для капкейков готовой смесью и поставьте в заранее разогретую до 180 градусов духовку, готовьте 20-25 минут.
- Теперь займемся кремом: взбейте сливки до получения пышной массы, постепенно добавляя сухой чай, сахарную пудру и экстракт ванили.
- Наполните кондитерский мешок кремом и украшайте готовые капкейки.
Приятная остринка и сладость: празднуем Новый год с азиатским размахом
Разнообразить новогоднюю ночь можно и диковинными рецептами родом из далекого Китая. Интересный факт: важно, чтобы каждое блюдо, представленное на китайском новогоднем столе, имело свое символическое значение. К примеру, утка символизирует счастье и верность, рыба - изобилие и процветание, а яичные блюда - плодородие и долголетие.
Основное блюдо: Курочка в апельсиновом соусе по-китайски. Такое кисло-сладкое угощение точно станет главным украшением китайского Нового года!
Вам понадобится:
- Куриное филе - 500 г
- Яйца - 2 шт.
- Сок апельсиновый - 200 мл
- Соевый соус - 50 мл
- Сахар коричневый - 2 ст. ложки
- Апельсин с красной мякотью (для цедры) - 180 г (1 средний)
- Имбирь свежий (корень) - 20 г
- Чеснок - 2 зубчика
- Крахмал - 100 г (5 ст. ложек)
- Мука - 100 г (6-7 ст. ложек)
- Перец красный молотый - 1/3 ч. ложки
- Масло растительное - 45-60 мл
Способ приготовления:
- Нарежьте кубиками филе курицы. Натрите на мелкой терке имбирь, чеснок и цедру апельсина.
- Добавьте в глубокую миску яйца и обваляйте филе со всех сторон. В отдельную емкость насыпьте муку и крахмал, поместите туда курицу.
- Разогрейте масло и обжаривайте на сильном огне кусочки курицы до хрустящей корочки.
- Выложите филе на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы ушло лишнее масло.
- Готовим соус: соедините в сковороде апельсиновый сок, измельченный чеснок, имбирь, коричневый сахар, соевый соус и красный молотый перец. Разогрейте до кипения, добавьте 1 столовую ложку крахмала и варите до загустения.
- Добавьте в сковороду с соусом курицу, обжарьте до золотистой корочки и добавьте апельсиновую цедру.
Вариант закуски: Весенние блинчики из рисовой бумаги. Китайский новый год в феврале, а это значит, что праздник совпадает с наступлением весны. Без этого блюда не обходится ни одно азиатское застолье!
Ингредиенты:
- Рисовая бумага - 1 пачка.
- Любая начинка, которая вам нравится: овощи, фрукты или мясо с грибами Шиитаке.
- Соус терияки - 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Намочите рисовую бумагу и постелите на плоскость
- Заверните ваш наполнитель в ролл и обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Добавьте соус.
Готовим китайский новогодний салат “разноцветный”. У китайцев есть одна традиция: они смешивают все ингредиенты, а потом подбрасывают их. И чем выше, тем удачнее пройдет Новый год!
Ингредиенты:
- Можете добавить все, что хотите: имбирь, водоросли, кунжут, грибы. Главный принцип - побольше красок! А в конце можно украсить блюдо рыбой и устричным соусом.
- Винный уксус и сахар
- Помело -1 шт.
- Любая слабосоленая рыба -1 пачка.
- Арахис - по желанию.
Способ приготовления:
- Нарежьте овощи длинными полосками. При этом важно, чтобы они были тонкими. Добавьте любимые специи.
- Смешайте винный уксус с сахаром и добавьте овощи. Маринуем 30 минут.
- Помело очистите и измельчите, превратив в однородную массу, но не до состояния пюре.
- В центр поместите любую соленую рыбу, а вокруг нее добавьте маринованные ингредиенты. Добавьте арахис, помело и любимый соус.
- Подбрасывайте!
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Соблюдаем наши традиции: татарский праздничный стол
Согласитесь, в татарской культуре придается большое значение гостеприимству. Поэтому на новогоднем столе обязательно представлены разные блюда от выпечки до мяса и картошки. После такого плотного ужина, вы будете сытым весь день!
Главное блюдо: Гусь в духовке с крупой по-татарски. Каша, пропитанная соком птицы и румяная корочка - идеальный вариант для татарского застолья!
Ингредиенты:
- Гусь - 1 тушка.
- Рис - 700 гр
- Лук - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Топленое масло - 150 гр
- Сметана - 150 гр
- Соль и перец - по вкусу
Способ приготовления:
- Моем гуся и трем его солью внутри и снаружи
- Приступаем к начинке: сварите рис, обжарьте лук и морковь, добавьте специи и сливочное масло. По готовности соедините крупу и овощи.
- Фаршируем гуся и смазываем его сметаной. Зашиваем отверстие птицы ниткой, чтобы начинка не вытекла наружу.
- Готовим птицу долго - примерно 3 часа в разогретой на 160-170 градусов духовке.
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Вариант сытной закуски: Зур-белиш. Татарский закрытый пирог с картошкой и мясом. Что может быть лучше национальной выпечки в Новый год? Праздничный пирог с мясом и картошкой - культовое блюдо, напоминающее детство!
Вам понадобится:
- Мука - 450 г
- Сметана - 150 г
- Кефир - 150 г
- Разрыхлитель - 1 ч. л.
- Масло сливочное - 15 г
- Соль - по вкусу
- Картофель - 700 г
- Лук репчатый - 200 г
- Говядина - 600 г
- Перец черный молотый - по вкусу
- Бульон говяжий
Способ приготовления:
- Соединяем кефир, сметану, соль, муку, разрыхлитель и замешиваем. Оставляем готовое тесто на 30 минут, завернув в полотенце
- Нарезаем маленькими кубиками мясо. Рубим мелко лук, солим перчим и перемешиваем.
- Приступаем к оформлению пирога: для “крышки” пирога, отделите 150 грамм теста и отложите в сторону. Из основного теста раскатываем большую лепешку и кладем в заранее смазанную маслом форму.
- Выкладываем начинку и защипываем края основы нашей “крышкой”. Чтобы пирог получился праздничным - украсьте его узорами из остатков теста. В центре пирога делаем отверстие и закрываем его шариком из теста.
- Выпекаем при температуре 180 градусов около двух часов. Спустя 40 минут убираем шарик из теста, выливаем туда готовый бульон и закрываем. Убавляем температуру до 140 градусов и допекаем изделие. Смазываем сливочным маслом.
На сладенькое: Нежнейшие татлы по-татарски - витаминный и необычный десерт, который просто тает во рту!
Ингредиенты:
- Пастила
- Мед жидкий
- Жареные грецкие орехи - 100 гр
- Изюм, чернослив и курага -по 50 гр
- Сливочное масло - 70 гр
Способ приготовления:
- В блендере измельчаем сушеные фрукты и добавляем немного воды, чтобы получилась густая кашица. Оставьте готовую массу на 10 минут. Мелко рубим орехи, добавляем сухофрукты и сливочное масло комнатной температуры. Смешиваем все ингредиенты.
- Распределяем нашу начинку поверх пастилы и сворачиваем в рулет.
- Ставим десерт в холодильник примерно на час и режем тонкими блинчиками.
Независимо от того, следуете ли вы диете, экспериментируете с подачей блюд или готовите национальные кулинарные шедевры, самое главное - делиться этим с близкими людьми. Только в таком случае любой праздник приобретает настоящую волшебную атмосферу, а все блюда будут еще вкуснее! Редакция Проказан, совместно с Вкусвилл, желает вам насыщенного и вкусного Нового года. Оживите ваши традиционные блюда с помощью новых рецептов!