Страх перед имплантацией — разбираем мифы о стоматологии

Потеря зубов — серьезная проблема, которая может привести к дискомфорту, проблемам с прикусом и снижению качества жизни. Существуют два основных метода восстановления зубного ряда — протезирование и имплантация. Перед имплантацией нас посещают разные негативные мысли — опасения, что врач повредит здоровые зубы, страх боли, неуверенность в необходимости процедуры. Разберемся, насколько обоснованы эти переживания и как всё обстоит на самом деле.

В корне переживаний обычно лежит негативный опыт стоматологического лечения в прошлом, у многих любые манипуляции с зубами ассоциируется с болью и низким качеством услуг. Однако современная стоматология шагнула далеко вперед, предлагая безболезненные и эффективные процедуры. Корреспондент портала ProKazan встретился с Манучехр Курбонов — врачом стоматологии «KamilDent», чтобы узнать подробности о процедуре и развеять популярные мифы.

Протезирование или имплантация?

Протезирование подразумевает установку искусственных зубов, которые крепятся к опорным зубам или деснам. Существуют два основных типа протезирования: съемное протезирование (искусственные зубы установлены на съемном основании, которое пациент может снимать и чистить) и постоянное протезирование (искусственные зубы фиксируются на опорных зубах или имплантатах и не могут быть сняты пациентом).

К преимуществам протезирования относятся доступная стоимость и возможность восстановить большой дефект зубного ряда. Однако к недостаткам можно отнести необходимость в опоре на соседние зубы, что может привести к их ослаблению, а также к тому, что протез может быть заметен при улыбке или разговоре.

Имплантация — это более современный и анатомичный метод восстановления зубного ряда. Он предполагает установку искусственного корня зуба (имплантата) в челюстную кость. На имплантат крепится коронка, полностью имитирующая строение и функции натурального зуба. К преимуществам имплантации относятся:

Длительный срок службы. Имплантаты, как правило, служат более 10 лет при правильном уходе. Анатомичность. Имплантат полностью заменяет корень зуба, восстанавливая естественную функцию и эстетику. Независимость от соседних зубов. Имплантат устанавливается в кость и не требует опоры на соседние зубы, что исключает их ослабление.

— Имплантация является более дорогой процедурой по сравнению с протезированием. Кроме того, она может быть невозможна при недостаточном объеме костной ткани или при наличии определенных заболеваний. Выбор между протезированием и имплантацией зависит от конкретной клинической ситуации, финансовых возможностей и предпочтений пациента. Врач после осмотра и диагностики порекомендует наиболее подходящий вариант и составит детальный план лечения, — рассказал стоматолог клиники «KamilDent» Манучехр Курбонов.

Опровергаем мифы

Миф 1: имплантация — чрезвычайно болезненная процедура.

Реальность: современная имплантология использует эффективные методы обезболивания, сводя боль к минимуму.

— У всех есть такой страх, но сама процедура имплантации не так болезненна, как большинство других стоматологических процедур. Самое неприятное — это анестезия, а процесс имплантации проходит без болезненных ощущений. Единственный момент — может быть неприятно из-за давления и манипуляции в полости рта, — отмечает Манучехр Курбонов.

Миф 2: после имплантации будет сильная боль.

Реальность: ощущение легкой боли и дискомфорта в первые дни после операции норма, но все это быстро проходит при приеме безрецептурных болеутоляющих средств.

— После операции в течение 2−3 недель могут быть неприятные ощущения. В норме сильных болей быть не должно, но обычно бывают ноющие, неприятные, тупые боли, которые легко купируются любыми обезболивающими, — разъясняет Манучехр Курбонов.

Миф 3: имплантация всегда приводит к осложнениям.

Реальность: при соблюдении правил асептики и профессиональном выполнении процедуры риск осложнений очень низкий.

— После того как установили импланты мы должны ждать заживления. От 3 месяцев до 4 месяцев зависит от каждого случая и сложности манипуляции. Есть ограничения — нельзя есть твердую пищу в первое время. Осложнения бывают крайне редко, так как процедура современная и безопасная. Вам могут посоветовать пропить антибиотики в течение 5 дней, однако необходимость приема зависит от конкретной ситуации, — комментирует стоматолог клиники «KamilDent».

Миф 4: Имплантация — непомерно дорогое удовольствие.

Реальность: Стоимость имплантации варьируется, но при условии правильного планирования вполне доступна. Существуют также варианты рассрочки платежа.

Чтобы окончательно развеять все страхи — запишитесь на консультацию к опытному имплантологу стоматологии «KamilDent», который подробно расскажет о процедуре и методах обезболивания. Помните, что избегание проблемы лишь усугубит ситуацию и приведет к более серьезным проблемам с зубами в будущем.

Цифровая стоматологическая клиника «KamilDent» известна своими передовыми подходами к лечению, предлагая пациентам точные и эффективные решения, которые обеспечивают максимальный комфорт и минимальное время лечения. Проконсультироваться у экспертов или записаться на прием можно на сайте kamildent.ru или по номеру телефона: +7 (843) 527-70-12