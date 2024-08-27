Спорт — это не только здоровый образ жизни, но и командный дух и стремление к победам. Ярким тому подтверждением стал турнир по хоккею на Кубок генерального директора АО «Транснефть-Прикамье», прошедший в Казани.

Участие в соревновании приняли три команды, за победу боролись сборные аппарата управления (АУП) и Казанского районного нефтепроводного управления (РНУ), Ромашкинского и Альметьевского РНУ, Пермского РНУ.

С самого утра в СК «Золотая шайба» царила праздничная атмосфера. Болельщики с нетерпением ожидали начала турнира, чтобы поболеть за свои команды. Если на футболе фанатов называют 12-м игроком, то на субботнем турнире в Казани болельщиков по праву можно было назвать шестым полевым игроком. Присутствующие на трибунах подготовили в поддержку своих команд плакаты, кричалки и даже принесли с собой дудки и барабан.

Татьяна Ванягина рассказала, что пришла на турнир с дочерью поболеть за мужа, который выступает за сборную АУП и Казанского РНУ: «Мы сегодня пришли поболеть за папу, у нас дебютная игра. Сегодня здесь настоящий праздник, корпоративный дух объединяют именно такие мероприятия. Очень здорово, когда компания делает все, чтобы ее сотрудники могли себя проявить».

Торжественная церемония открытия соревнования началась с обращения генерального директора АО «Транснефть-Прикамье» Олега Балабанова.

«Хоккей — это командная игра, игра смелых и мужественных людей. Она формирует такие черты как терпение, сплоченность, что очень важно для нашей компании. Если у нас есть сплоченность, то мы можем выполнять любые поставленные задачи», — сказал он.

В первой игре турнира встретились команды Альметьевского и Ромашкинского РНУ и Пермского РНУ. Хоккеисты схлестнули свои клюшки, а начало матчу положил первый вброс шайбы, который произвел гендиректор компании.

Стартовая игра турнира оказалась очень результативной, хоккеисты порадовали своих болельщиков обилием голевых моментов и заброшенных шайб. Но удача в той игре сопутствовала пермякам. Нападающий Кирилл Моисеев отметил, что выиграть в матче им удалось, в первую очередь, за счет сплоченности команды: «У нас независимо от разницы в возрасте все игроки достаточно дружные и сплоченные, мы всегда друг за друга».

В перерыве между матчами организаторы провели конкурс среди детей, присутствующих на трибунах. Участникам предлагалось ответить на вопросы, связанные с хоккейной тематикой. Предлагались два варианта ответа: «правда» или «ложь». Победителю активности был вручен подарочный сертификат, а остальные участники были поощрены ценными призами.

Во второй встрече турнира сборная Пермского РНУ встретилась с командой АУП/Казанского РНУ. Хоккеисты из Казани навязали борьбу своему сопернику, провели немало перспективных атак. Но пермяки вновь показали свой боевой настрой и взяли заветные очки в этой встрече. Одержав две победы, команда из Перми досрочно обеспечила себе чемпионство на турнире.

Заключительная игра турнира по сути стала борьбой за второе место. Между собой встретились сборные АУП/КРНУ и Ромашкинского и Альметьевского РНУ. Защитник команды АУП/КРНУ Вячеслав Дмитриев перед матчем отметил, что проведение таких турниров способствует сближению сотрудников одной компании, которые трудятся в разных территориальных управлениях: «Сейчас наблюдается тенденция на онлайн-общение, и люди перестают видеться на работе. Здесь на площадке мы все видимся, общаемся, получаем положительные эмоции. Это и мотивирует играть в хоккей».

В третьем мачте соревнования развернулась настоящая борьба. Интрига сохранялась до последнего. Эта игра стала самой результативной в турнире. Болельщики на трибунах поддерживали команды и горячо верили в победу своей. Но соперники должны были выявить сильнейшего в матче, и второй командой турнира стала сборная Ромашкинского и Альметьевского РНУ, которая обыграла АУП/КРНУ со счетом 7:4.

После заключительной игры среди болельщиков провели конкурс. Им предлагалось выйти на лед и с центра поля забросить шайбу в пустые ворота. Победил в конкурсе заместитель главного инженера Казанского РНУ Руслан Губайдуллин, который пришел поболеть за любимую команду.

Еще одним участником активности стал заместитель начальника управления Казанского РНУ Алексей Михайлов, который рассказал, что пришел поддержать свои коллег: «У нас сегодня праздник спорта, это праздник сильных духом людей. Мы пришли поддержать свою любимую команду. Трус не играет в хоккей!». Алексей Михайлов и Руслан Губайдуллин пришли на турнир со своим плакатом и собственной кричалкой: «Казань, вперед! Победа ждет!».

По окончании матчей турнира были подведены итоги. Были выбраны лучшие вратарь, защитник и нападающий соревнования. Почетные грамоты и статуэтки игрокам вручил лично гендиректор АО «Транснефть-Прикамье» Олег Балабанов.

Лучшим голкипером турнира признали вратаря команды Ромашкинского и Альметьевского РНУ Ильназа Газизова. Лучшим защитником стал игрок Пермского РНУ Никита Мелюхин. Лучшим форвардом был выбран нападающий АУП и Казанского РНУ Иршат Уметбаев.

Кульминацией вечера стала церемония награждения команд. Обладательницей бронзовых медалей турнира стала сборная АУП и Казанского РНУ. Серебряные награды достались команде Ромашкинского и Альметьевского РНУ. Абсолютным чемпионом и обладателем Кубка генерального директора АО «Транснефть-Прикамье» стала сборная Пермского РНУ. Игроки команды получили золотые медали, а капитану коллектива Андрею Булдакову Олег Балабанов вручил главный трофей турнира.

Командная работа в нашей компании — это основа нашей деятельности. Большое спасибо компании «Транснефть-Прикамье» за организацию этого турнира. Спорт сближает, а командная работа очень хорошо настраивает на рабочий лад. Мы встречаемся с ребятами из других РНУ, налаживаем отношения. Компания в этом направлении прилагает очень большие усилия, — рассказал Андрей Булдаков.

Генеральный директор компании Олег Балабанов отметил, что очень доволен игрой хоккеистов, организацией турнира: «Я доволен игрой, атмосферой, которая сейчас здесь царит. Ребята играли корректно, поэтому я считаю, что все удалось». Он добавил, что подобные турниры планируется проводить ежегодно, а к ноябрю будет сформирована сборная «Транснефть-Прикамье», которая осенью выступит на Кубке президента компании.