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· Ульяна Саитова

Ночной зуд, трещины слизистой и другие симптомы, которые должны насторожить девушек из Казани

Ночной зуд, трещины слизистой и другие симптомы, которые должны насторожить девушек из Казани

Источник: https://pixnio.com

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Ночной зуд, трещины слизистой, боль. Перечисленные симптомы могут быть признаками такого заболевания, как Склероатрофический лихен.

Склеротический лихен (атрофический лихен, крауроз вульвы, склерозирующий лишай) – хроническое воспаление кожи, при котором происходит потеря эластичности и истончение кожи преимущественно на половых органах. Заболевание может встречаться в любом возрасте.

Как распознать и вылечить Склеротический лихен - об этом ProKazan рассказала Харисова Дениза Халитовна, акушер–гинеколог высшей категории медицинского центра «Формула здоровья».

Харисова Дениза Халитовна, акушер–гинеколог высшей категории медицинского центра «Формула здоровья»

Причина возникновения заболевания все еще неизвестна. Существует несколько теорий возникновения склеротического лихена – аутоимунная (когда наблюдается комбинация лихена с другими аутоимунными заболеваниями, например витилиго, очаговой алопецией, тиреоидитом Хашимото), генетическая (замечена семейная предрасположенность), нейроэндокринная (наблюдается дисбаланс гормонов), инфекционная (имеются данные за связь лихена с вирусом папилломы человека, вирусом простого герпеса)

Наиболее выраженным симптомом склеротического лихена является интенсивный зуд, особенно выраженный в ночные часы. При выраженных формах также беспокоят болезненное дискомфортное мочеиспускание и/или боль, дискомфорт при сексуальных контактах. Иногда субъективных симптомов может и не быть. К объективным симптомам относятся белесоватые пятна, бляшки на коже интимной области, атрофия и ассиметрия малых половых губ, трещины промежности. При прогрессировании процесса развивается атрофия кожи, она становится истонченной, хрупкой, малые половые губы сглаживаются, вход во влагалище сильно сужается. Озлокачествление наблюдается редко.

Для лечения склерозирующего лихена применяются местные глюкокортикостероиды в виде мазей или гелей. Обязательно применение увлажняющих и смягчающих поврежденную кожу средств.

В последнее время появились новые перспективные методы лечения. Один из них – введение аутологичной плазмы или так называемая PRP –терапия — это собственная плазма пациента, обогащенная тромбоцитами. Она содержит множество активных веществ, отвечающих за регенерацию (восстановление) тканей. При введении плазмы улучшается трофика и кровоснабжение за счет образования новых сосудов, нормализуется выработка секретов, ткани становятся более увлажненными. Плазмотерапия – одна из самых востребованных манипуляций в гинекологии. Она безопасна, так как используются собственная плазма пациента, комфортна – введение плазмы проходит быстро и практически безболезненно, не требует реабилитации; эффективна – положительная динамика заметна уже с первой процедуры; универсальна – подходит как для лечения заболеваний, так и для профилактики. Плазма вводится 1 раз в неделю, на курс требуется в среднем 5 процедур.

Так же успешно в лечении склеротического лихена применяется квадриполярная радиочастота Аппарат ЕВА. Благодаря этому аппарату активизируются процессы регенерации за счет выработки эластина и коллагена, усиливается микроциркуляция, слизистая становится более эластичной, упругой, увлажненной, повышается чувствительность, исчезают сухость, зуд, улучшается внешний вид деликатных зон вульвы. Процедура проходит максимально комфортно – пациент ощущает только тепло. Базовый курс терапии предполагает 4 процедуры с интервалом 14 дней.

EVA безопасна, комфортна, безболезненна, не требует реабилитации, а главное – очень эффективна.

Правильно поставить диагноз, подобрать необходимое лечение Вам помогут врачи клиники «Формула Здоровья».

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