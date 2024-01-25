Праздник для шопоголиков: отмечаем начало года грандиозной распродажей на киберсубботу

Традиционный день распродаж «Киберпонедельник» пройдет в России в конце января. Но, как все мы знаем, понедельник начинается в субботу, а любая суббота становится лучше с выгодными покупками! Завершить рабочую неделю в отличном настроении поможет «Галамарт»: 27 января на весь ассортимент вас ждет скидка -30%.

В ассортименте – несколько тысяч товаров для дома и дачи, учебы и отдыха. В таком многообразии немудрено заблудиться, так что небольшая шпаргалка-ориентир вам в помощь:

Самый простой (и доступный) способ придать немного стиля вашей кухне – обновить посуду! Новые сотейники и сковороды от SATOSHI сами по себе будут выигрышно смотреться, да и готовка с ними станет намного приятней. А для сервировки - изящные бокалы, красочные блюда, салатники от MILLIMI или деревянные менажницы в эко-стиле.

Зимой тема домашнего уюта встает особенно остро: хочется тепла и комфорта. А потому: пушистые пледы от PROVANCE и большие мягкие подушки, в которые так и тянет зарыться – то, что доктор прописал!

Проведите ревизию своих ежедневных помощников: если кабель для зарядки уже «не тянет», а наушники барахлят, самое время приобрести новые. Те жекабели в «Галамарте» можно выбрать на любой вкус: в ярких кислотных цветах, в тканевой или кожаной оплетке или даже светящиеся (один из хитов народного магазина). От новых наушников тоже вряд ли кто-то откажется: модникам – черно-оранжевые беспроводные от BY, ценителям качества звучания – стильные полноразмерные модели.

Если хочется порадовать детей, то сделать это проще простого: здесь для них настоящее раздолье! От мягких игрушек – до крутых радиоуправляемых машин «ИГРОЛЕНД», созданных специально для экстремальной еды по бездорожью. И, разумеется, здесь есть любые мелочи, которые могут понадобиться дома: от салфеток и батареек – до гладильных досок и сушилок для белья.

8 800 25 000 25

www.galamart.ru

*Акция «Киберсуббота» действует в розничных магазинах «Галамарт» 27 января 2024 г. В акции есть товары-исключения.