Допустим, у вас есть базовые накопления для строительства своего дома и сильное желание переехать за город. Каким будет следующий шаг? Очевидно, нужно принять решение, кому доверить сам процесс возведения дома: себе любимому, частной бригаде или строительной компании?

Редакция ProKazan согласна, что этот вопрос требует серьезного анализа. Именно поэтому мы связались с Маратом Алимовым, основателем строительной компании "Ностра". Он рассказал, как соблюсти идеальный баланс в соотношении цены и качества, и какие решения в процессе строительства могут привести к настоящей катастрофе.

Марат Алимов, основатель строительной компании "Ностра"

- Можно ли построить дом самостоятельно и насколько это сложно? Какие существуют риски и преимущества самостоятельного строительства?

- Если человек решил сделать все своими руками, он должен понимать одну вещь: стройка занимает много времени. А при первом опыте есть высокая вероятность наделать таких ошибок, которые будут стоить сотни тысяч рублей. Более того, ни у одного обычного человека нет в наличии всех необходимых для строительства инструментов и навыков для их использования, следовательно, для некоторых этапов все равно придется нанимать подрядчиков.

- Какие ошибки часто допускаются при самостоятельном строительстве дома?

- Даже если человек изучил вопросы строительства, прочитал литературу и посмотрел видеоролики, он не сможет учесть абсолютно все. К примеру, работа с газобетонными блоками - это очень капризный материал и ошибок он не прощает.

К примеру если не армировать оконные проемы, в дальнейшем могут образоваться трещины. Прочитав это, многие даже не поймут, о чем речь. А установка арматуры в основание окон очень важна, ведь она обеспечивает устойчивость к нагрузкам.

Подобные ошибки также допускаются в подборе фундамента, расчетах нагрузки на него. Например, основной дом и гараж не должны возводиться на одном фундаменте, особенно если дом отапливаемый, а гараж – нет.

Также распространенной является ошибка при монтаже подкровельной пленки под основной материал кровли. Могут эту пленку подобрать неправильно, положить не той стороной, что впоследствии может привести к фатальным, необратимым последствиям, которые потянут за собой крышеснос. Все это нюансы, но крайне важные и их довольно много.

Марат Алимов, основатель троительной компании "Ностра"

Начавшие строить дом самостоятельно или чудесным образом завершившие строительство, как один, признаются, что было бы лучше обратиться к специалистам. Случаи, когда люди открывают в себе талант строителя - это от силы 5%.

Если человек все же твердо решил строить дом самостоятельно, то ему необходимо сходить к подрядчикам, специалистам и проконсультироваться, как минимум, насчет фундамента, материала стен, геологии участка. Пообщавшись с 5-6 специалистами, сложится примерное представление. Также важно изучить специальную литературу.

- Какую роль играют строительные бригады в процессе строительства? Чем они отличаются от других вариантов? Какие существуют риски и преимущества?

- Главный плюс работы с бригадами – это возможность переложить часть ответственности, избавив себя от лишней нагрузки. В случае ошибок можно предъявить претензии и, возможно, рассчитывать на их исправление. Но делают это далеко не все.

Отсюда и складывается главный минус бригад – недобропорядочность. О репутации бригады говорит большой опыт ее рабочих и хорошие рекомендации.

Нанимая строительную бригаду, нужно четко прописывать желаемый результат. Важно учесть все нюансы, будь то фундамент, возведение стен или кровли. Следовательно, чтобы грамотно сработать с бригадой, придется стать бригадиром: только в этом случае вы сможете грамотно ставить задачи и принимать работы.

Марат Алимов, основатель троительной компании "Ностра" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

- Допустим, бригадиры сдали объект, но он не соответствует заданному плану. Есть ли у группы рабочих гарантии после окончания работ?

- Если нет подробного проекта, то ваши ожидания – ваши проблемы. Если же допущена фатальная ошибка, то можно добиться компромисса – переделать полностью проделанную работу или вернуть деньги.

Когда все закреплено документально или хотя бы в переписке, то можно смело предъявлять претензии. Но, думаю, лишь около 20-30% бригад заключают договор. Все привыкли по старинке – на доверии, ведь во время стройки корректировки неизбежны.

Бригады из добросовестных рабочих зачастую заняты наперед. Их востребованность также показывает уровень выполнения их работ. Лишняя экономия тоже вредна: следует обзвонить и обговорить заказ с несколькими бригадами, но не выбирать самый дешевый вариант.

- Бытует мнение, что самостоятельное строительство дома или работа с бригадой - это довольно дешевый путь. Тогда как сотрудничество со строительной компанией доступно лишь за ощутимо увеличенную цену? Рассудите этот спор.

- Это вопрос везения. Переплата происходит из-за технологических ошибок, допущенных бригадой и пожеланий, не оговоренных заказчиком заранее. Если ситуация необратима – проделана большая часть работы, можно обсудить скидку, либо все-таки снести и переделать. Еще лучше – пригласить экспертов для оценки.

Марат Алимов, основатель троительной компании "Ностра" и Виктория Козырева, журналист ProKazan

Другой важный момент – сроки строительства. Когда человек строит сам, он сам и время распределяет. При этом срыв сроков – частое явление для бригад, реже такое встречается при работе со строительными компаниями. - Что может предложить строительная компания своим клиентам?

Не буду говорить за всех, поэтому отвечу на примере своей компании:

берем на себя вопросы закупок и транспортировки материалов;

работаем по заранее утвержденному проекту, которые бесплатно создается нашими дизайнерами;

даем гарантийные обязательства (поиск рабочих, действия в случае подорожания материалов);

работаем по фиксированной цене;

сопровождаем клиента от этапа покупки земельного участка до чистовой отделки помещений;

помогаем в одобрении ипотеки так как имеем аккредитации во всех крупных банках, чем не могут похвастаться частные бригады;

- Какие рекомендации вы можете дать читателям, которые задумываются о строительстве?

- В первую очередь важно максимально точно определить бюджет будущего дома. Во вторую: заказать максимально подробный проект, планировку объекта. Затем следует этап составления сметы и планирования работ.

Марат Алимов, основатель троительной компании "Ностра" показывает журналисту ProKazan книжку со строительными материалами

Допустим, бюджет дома составляет 7-8 млн, а у вас есть только 5,5 млн рублей. В компании «Ностра» могут рассчитать, какой дом можно построить, исходя из бюджета клиента. Подобрать нужный вариант можно под любую адекватную ценовую категорию.

Если заказчик обращается за услугами в строительную компанию, всегда важно быть на связи с менеджером, а также иметь свободный доступ к объекту (физический или по видеонаблюдению).

Возведение своего дома — это работа, требующая много моральных и физических ресурсов. Какой бы вариант вы не выбрали – самостоятельное строительство, работу с бригадами или строительной компанией – в первую очередь следует проконсультироваться с специалистами и иметь на руках готовый проект будущего дома. Получить консультацию от компании "Ностра" можно по телефону: 8 (927) 034-04-27 или в офисе по адресу: г. Казань ул.Калинина д.1, офис 304.