Пять самых популярных блюд, которые стоит попробовать в ресторане «Каспийка» до конца лета

Летний сезон – это время, когда рестораны предлагают особенные блюда, отражающие богатство и вкусы этого времени года. Если вы ищете место, где можно насладиться яркими, насыщенными вкусами и морскими деликатесами, ресторан «Каспийка» – именно то, что вам нужно. Спешите попробовать пять уникальных блюд, которые подарят вам незабываемые гастрономические впечатления.

1. Ставридка черноморская на сковороде

Начните своё кулинарное путешествие с нежной и ароматной ставридки черноморской, обжаренной до золотистой корочки. Этот деликатесный морской продукт подается с долькой свежего лимона, который добавляет блюду легкую кислинку, и с морской капустой, обогащающей его неповторимым вкусом и свежестью. Такое сочетание обязательно понравится любителям морепродуктов и ценителям простых, но утонченных вкусов.

2. Краб-дог с авокадо

Для тех, кто предпочитает нечто оригинальное, «Каспийка» предлагает краб-дог – новый взгляд на классический стрит-фуд. Сочный краб-микс, дополняемый мягким авокадо, свежим салатом айсберг и хрустящими картофельными чипсами, создает уникальное сочетание текстур и вкусов. Этот сэндвич станет идеальным выбором для легкого летнего обеда или перекуса.

3. Окрошка с крабом

Никакое лето не обходится без окрошки, а в «Каспийке» ее готовят с крабом. Эта холодная суп-окрошка, наполненная свежестью и легкостью, превращается в настоящую гурманскую радость благодаря добавлению сочного крабового мяса. Традиционные ингредиенты блюда – огурцы, зелень и квас – в сочетании с крабом создают освежающий и необычный вкус, который прекрасно подходит для жарких летних дней.

4. Веллингтон фиш с окунем

Любителям рыбы и выпечки обязательно стоит попробовать Веллингтон фиш. В этом блюде окунь оборачивается в слоёное тесто, пропитанное ароматами белого вина, шпината, пармезана и томатов черри. Этот кулинарный шедевр сочетает в себе хрустящую корочку, нежное рыбное филе и богатую начинку, что делает его идеальным выбором для особенного ужина.

5. Салат от "Каспийки" с морепродуктами

Закончите свою трапезу легким, но насыщенным салатом от «Каспийки». В этом блюде соединены креветки, кальмар, мидии, грейпфрут, салаты айсберг и романо, шпинат и даже варенье из инжира. Такое разнообразие ингредиентов создаёт удивительную гармонию вкусов: сладость инжира прекрасно сочетается с лёгкой горечью грейпфрута и нежностью морепродуктов. Этот салат – настоящее воплощение лета в одной тарелке.