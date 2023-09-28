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· Диана Алмакаева

Пять причин прийти на матч казанской «Стрелы» и влюбиться в регби

Пять причин прийти на матч казанской «Стрелы» и влюбиться в регби

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Во Франции прямо сейчас проходит Кубок мира по регби – крупнейший мировой турнир в этом виде спорта, который собирает на трибунах десятки тысяч болельщиков. В России регби только набирает обороты, привлекая зрителей особой атмосферой, зрелищной игрой и невероятными эмоциями. Prokazan.ru – о том, почему стоит однажды прийти на матч казанской «Стрелы» и влюбиться в регби.

Причина №1: зрелищность, динамика и эмоции

Скажем сразу – для того, чтобы понимать правила регби, пусть и на начальном этапе, потребуется пару визитов на стадион. Но чтобы почувствовать дух этой игры, уровень соперничества и накала на поле, достаточно и пяти минут: мощнейшие захваты, зубодробительные контакты и красивые попытки всегда приводят болельщиков в восторг. Регби – это сочетание физической силы и игрового интеллекта, командной работы и индивидуального мастерства. Плюс ко всему один из самых важных аспектов в игре – самоотдача: игроки не жалеют ни себя, ни соперника, бьются за победу плечом к плечу и уходят с поля, как правило, под аплодисменты болельщиков.

Причина №2: уважение к сопернику и особый дух регби

Это то, что отличает регби от других игровых видов спорта и до сих пор остаётся негласным правилом всех регбистов. Несмотря на полный контакт и жёсткие единоборства в игре, после матча огромные добряки пожимают друг другу руки и общаются как старые приятели. Да, на поле случаются стычки, не без этого, но всё обычно заканчивается примирительным рукопожатием. Ещё одна важная деталь – среди регбистов не принято симулировать травмы, как это иногда делают в других видах спорта: если игрок не может подняться с газона, он, скорее всего, не может играть. А если повреждение позволяет ему продолжить матч, он обязательно это сделает для своих болельщиков и партнёров по команде.

Причина №3: «Стрела» − восходящий топ-клуб российского регби

Как говорится, начинайте болеть сейчас, чтобы потом не было поздно! «Стрела» существует с 1967 года, однако, в последние, раз клуб был возрождён в 2019-м по инициативе Алексея Песошина – премьер-министра Татарстана, который сам играл в регби и стал президентом клуба. За четыре года казанцы проделали путь от Высшей лиги (аналог футбольной ФНЛ) до полуфинала чемпионата России и победы в Кубке страны. 17 сентября в Москве «Стрела» обыграла «Красный Яр» в финале национального Кубка со счётом 23:12 и завоевала свой первый трофей в новейшей истории клуба. Игроки, тренеры и руководство команды уверены – эта победа станет первой ласточкой, поскольку аппетиты у всех только растут. Продолжается чемпионат России плюс впереди национальное первенство по регби-7 – в обоих турнирах «Стрела» намерена бороться за самые высокие места.

Причина №4: поход на регби – это не только красиво, но и удобно

Поход на регби в Казани – это не только яркое спортивное зрелище, но и максимальный уровень комфорта. На стадионе «Тулпар» для болельщиков доступна парковка, на каждой игре работает фудкорт: в перерыве вы можете подкрепиться там или выпить горячий кофе. Также на матчах доступна точка продажи атрибутики «Стрелы», где можно найти форму команды, шарфы и шапки (что особенно актуально осенью) и много другого мерча с символикой команды. Наконец, после каждой игры болельщики могут выйти на поле, чтобы поблагодарить регбистов, пожать им руку, сделать памятное фото или получить автографы.

Причина №5: накачанные и мужественные игроки

Этот пункт актуален, скорее, для девушек – на регби вы точно не останетесь равнодушными к глыбам, которые выходят на поле. Эмоциональные мужчины, горы мышц и очень яркие образы – что еще нужно для счастья? Помимо отличной физической формы некоторые игроки «Стрелы» экспериментируют с яркой внешностью, и это тоже добавляет стиля в регбийные матчи – чего только стоят длиннющие дреды Джереми Джордаана, разноцветные причёски Омари Гриняева или мощнейшая борода и татуировки Антона Дроздова? Даже если вдруг вы с первого раза не разберётесь в правилах и вайбе регби, эстетическое удовольствие от таких крутых парней получите точно.

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