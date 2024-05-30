Интересное в Казани
· 16+ · Диана Алмакаева

Отмечаем День защиты детей с «Галамартом»: любая вторая игрушка – всего за 1 рубль!

1 июня во всем мире отмечается День защиты детей: проходят выставки и концерты, благотворительные акции и спортивные соревнования, а взрослые делают все, чтобы порадовать малышей и подростков. Хотите, чтобы праздник запомнился ребенку надолго? Тогда вам в

Подписаться в Telegram

1 июня во всем мире отмечается День защиты детей: проходят выставки и концерты, благотворительные акции и спортивные соревнования, а взрослые делают все, чтобы порадовать малышей и подростков. Хотите, чтобы праздник запомнился ребенку надолго? Тогда вам в ближайший «Галамарт»: 1 июня любую вторую игрушку можно будет взять за смешную цену – всего за 1 рубль. И это еще не все сюрпризы от народного магазина!

Игрушек здесь столько, что глаза разбегаются. Очаровательные мягкие игрушки, головоломки, конструкторы, увлекательные игры в дорогу, для летнего спорта на улице – воздушные змеи, мячи и фрисби, для усидчивых натур – раскраски и интересные книги с яркими иллюстрациями. Есть игрушки-антистресс и забавные каталки для самых маленьких, а безусловные хиты «Галамарта» — интерактивные роботы-трансформеры и радиоуправляемые игрушки. Например, «Краулер Лешего» для экстремальной езды по бездорожью или очень реалистичный «Хищный паук» от «Игроленд» (не забудьте предупредить бабушку, что это только игрушка).

И это еще не все: при покупке от 500 рублей в этот день вы станете обладателем комикса про приключения неунывающей девушки-техногика Зари (она же член непобедимой команды «Русских Супергероев BY»). Захватывающее чтиво для детей всех возрастов! Также за покупку от 300 рублей по 31 мая вы можете получить на кассе листовку с раскраской и кроссвордом, а 1 июня прийти и поучаствовать в розыгрыше крутых подарков.

Но и это не все: за покупку от 750 рублей вы можете получить в подарок одну из коллекционных фигурок серии «Русские Супергерои BY». Леший, Яга, Пересвет и другие персонажи – отличный шанс обратить внимание ребенка на исконно русских героев, тем более что в современном мире они и выглядят иначе, и с технологиями «на ты», и у каждого свои уникальные суперспособности. Например, Леший – первоклассный мастер маскировки, а Яга – мудрая целительница, которая не расстается со своим главным магическим артефактом – посохом.

Принято считать, что идеальный детский праздник – это очень дорого, но «Галамарт» не устает развенчивать мифы!

8 800 25 000 25
www.galamart.ru

*Акции действуют в розничных магазинах «Галамарт».
*Акция «Фигурка в подарок» действует в ограниченном количестве магазинов. Подробности на сайте

Реклама. ООО Галастор

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Казань стала центром притяжения искусства»: как в городе прошёл фестиваль НУР

Интересное в Казани

день назад

Ак Барс Дом вдохновил атмосферой новых жилых комплексов

сколько травят тараканов в квартире по времени

Новости Татарстана

8 часов назад

В Гидрометцентре Татарстана составили прогноз погоды на 4 дня

Новости Казани

9 часов назад

Начало учебного года в КФУ переносят на 1 ноября из-за саммита

еврозапил столешницы цена в Санкт-Петербурге

Новости Казани

день назад

Казанцев попросили придумать имя для новорожденной зебры в зоопарке до 31 мая

Новости Казани

день назад

Причины гибели ученика 7 класса в казанском метро озвучили в МВД

Новости Казани

6 часов назад

На Равиля Зиганшина возбудили дело, в офисе ПСО «Казань» обыски

Новости Татарстана

день назад

Обманувшего 43 человек казанского застройщика задержали
Новости Татарстана
день назад

Штормовое предупреждение: ливень, град и ветер до 24 м/с идут на Татарстан

Штормовое предупреждение: ливень, град и ветер до 24 м/с идут на Татарстан

Новости Татарстана

час назад

Татарстанцы накопят на квартиру за 8,8 лет, если будут откладывать всю зарплату

Интересное в Казани

8 часов назад

Отмечаем День защиты детей с «Галамартом»: любая вторая игрушка – всего за 1 рубль!

Новости Татарстана

час назад

Нижнекамцы смогут обменять сигарету на поход в спортивный клуб и на сладости

Новости Казани

2 часа назад

В Казани у нового театра Камала изымут еще 5 гаражей и землю
35-летнего отца, выкинувшего дочь из окна 5 этажа в Юдино, отправили на лечение
Новости Татарстана
6 часов назад

35-летнего отца, выкинувшего дочь из окна 5 этажа в Юдино, отправили на лечение

Новости Татарстана

2 часа назад

7-летняя Агния Тимофеева из Зеленодольска сыграла роль в «Последнем богатыре»

Новости Татарстана

3 часа назад

В Челнах у дамбы в воде нашли тело женщины

Новости Казани

4 часа назад

Бросил кроссовок под колеса трамвая: 29 мая казанские подростки бегали по путям
Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Дачный сезон близко: вот что поможет казанцам в 2024 году