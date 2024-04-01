От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха

История создания строительной компании «Дом» является вдохновляющим примером того, как страсть, знания и предпринимательский дух могут привести к созданию успешного бизнеса в сфере строительства. Директор «Дома» Анатолий Колочков поведал нам историю успеха своей компании, с какими вызовами сталкивался и о том, как важно любить свое дело.

Первые шаги

Основатель компании Анатолий Колочков, начав свою карьеру в сфере отделочных работ, вскоре осознал, что его настоящая страсть и интерес лежат в области строительства. «Сначала много работал в сфере отделки. Потом в какой-то момент, а именно в 2015 году, я осознал, что свой дом все же лучше, чем квартира, и принял решение, что буду строиться», — рассказывает он.

Получается, и опыт пригодился. Перед строительством собственного дома Анатолий потратил много время на изучение строительных технологий, несмотря на образование энергетика. Но желание своими руками построить дом толкало все время изучать что-то новое, и главное — применять это на практике. В итоге, дом был построен, цель достигнута. Но желание строить никуда не исчезло…

Путь в бизнес

В итоге Анатолий Колочков подумал, что надо попробовать применить полученный после строительства дома навык. И было решено начать свое дело. Развитие бизнеса началось с участия в государственной программе «Фабрика предпринимательства», которая позволила заключить первый договор и постепенно расширять команду. «В 2019 году уже пришло решение, как развиваться и что делать дальше, я активно включился, начал собирать команду», — делится он.

Со временем, благодаря усердной работе и стремлению к развитию, наконец была сформирована профессиональная команда, куда входило много специалистов: снабженец, электрик, сантехник, целая бригада по кирпичной кладке, а также специалисты по фундаменту и кровле. «У нас очень сплоченная команда и мы легко беремся за любое строительство и делаем это на совесть. И все наши заказчики об этом знают», — гордо заявляет основатель.

Уроки и вызовы

Путь к успеху, конечно же, был не таким легким, как кажется на первый взгляд.Анатолий Колочков столкнулся с проблемами, такими как нечестность со стороны партнеров. Однако это только укрепило его решимость работать самостоятельно и стремиться к лучшему. «Однажды я понял, что партнер деньги ворует. И это спустя полтора года совместной работы! Это было очень неожиданно для меня. Но, как говорится, все что нас не убивает, делает нас сильнее, поэтому я просто извлек урок и впредь решил работать сам на себя», — откровенно делится он.

История строительной компании «Дом» является ярким примером того, как можно добиться успеха в строительной отрасли, начав с нуля. Хороший пример, как с правильным подходом, упорным трудом и непрерывным самосовершенствованием можно не только воплотить в жизнь мечту о собственном доме, но и создать процветающий бизнес.