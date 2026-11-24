В рамках инициативы по повышению отказоустойчивости телеком-инфраструктуры Билайн запустил интеллектуальную систему управления питанием базовых станций. При отключении внешнего электропитания алгоритм перераспределяет нагрузку, сохраняя приоритетное покрытие для голосовой и пакетной связи. Это позволяет продлить время автономной работы узлов связи на 15-30% и избежать капитальных затрат на развёртывание дополнительных аккумуляторных батарей.

В результате стабильность и качество сети Билайна заметно выросли как при аварийных отключениях, так и в повседневном использовании — за счёт постоянного мониторинга и оперативной оптимизации работы всей инфраструктуры.

Внедрённое решение развивает систему SON (Self-Organizing Network) и представляет собой шаг в сторону автономных сетей. Новый алгоритм выводит управление энергопотреблением базовых станций на уровень Level 3 по классификации TM Forum. Всего эта классификация определяет шесть уровней зрелости автономных сетей — от полностью ручного управления (Level 0) до полной автономии (Level 5).

На третьем уровне система действует в замкнутом контуре без участия оператора, и сама принимает решения, реагируя на аварийные события в режиме реального времени. Следующим шагом станет переход к Level 4 — внедрению предиктивной аналитики, которая позволит системе не только реагировать на отключения, но и предугадывать их, подготавливая сеть к возможным сбоям.