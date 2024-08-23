Осенний Open Space Market пройдёт на парковке «АРТ Центра» 21 и 22 сентября, открывается приём заявок на участие

Осенний Open Space Market пройдет 21 и 22 сентября на подземной и наземной парковке комьюнити-центра «АРТ» на Ершова, 62. Время работы — с 11:00 до 20:00 каждый день. В программе — 250 участников дизайнерского маркета, фуд-корт во дворе, фотозоны, лекции, мастер-классы, музыка от «Соли» и другое.

Открытие «АРТ Центра» состоится в начале ноября, но Open Space Market уже в сентябре начнет знакомить горожан с новой локацией. На подземной парковке комьюнити-центра пройдет основной маркет, а на уличной парковке расположится фудкорт.

Приём заявок на участие открыт, полная программа события и список участников будут объявлены позже.

Контакты: PR-менеджер Open Space Market, Гараев Абдулхамид