Новый кандидат в депутаты: молодой предприниматель вступает в избирательную гонку РТ 2024
В апреле 2024 года начался новый избирательный цикл по отбору кандидатов в депутаты Государственного Совета РТ, предварительное голосование состоится в электронном формате с 20 по 26 мая 2024 года.
Среди новых кандидатов в этом году баллотируется Рамис Зинатуллин – предприниматель и общественный деятель из Казани. Молодой, перспективный, амбициозный кандидат, у которого активная, четкая гражданская позиция, и который уже сделал немало важных значимых проектов на благо республики.
Рамис Зинатуллин:
"Сегодня мною были поданы документы для участия в предварительном голосовании. Потребность участвовать в общественной жизни Республики возникла у меня еще в 2018 году, когда я занимал должность руководителя в Общественной организации 'Молодая Гвардия Лаишевского района'.
В 2021 году я основал компанию «Современное образование», миссия которой – обеспечить все школы и садики России возможностью обучать, используя современные технологии. Компания не только поставляет оборудование в соответствии с потребностями учреждений, но и обучает его использованию педагогов и создает комфортную среду для обучения детей всех возрастов.
Развитие предпринимательской деятельности позволило мне в 2023 году участвовать в организации сборов и доставки гуманитарной помощи военнослужащим Республики Татарстан, которые были мобилизованы осенью прошлого года на Специальную Военную Операцию. Немного позднее я был принят в команду Евразийского Бизнес Альянса, который оказывает содействие в реализации коммерческих и инвестиционных проектов по всей стране. Действующий руководитель информационной безопасности в РОО 'Содружество Ветеранов Боевых Действий РТ' на добровольных началах.
С 2024 года нахожусь в составе совета попечителей Благотворительного фонда «Мы Мамы» Республики Татарстан, который вносит неоценимый вклад в помощь детям с ограниченными возможностями.
Только вместе мы сможем поддержать курс на развитие Республики Татарстан, ведь все мы хотим, чтобы наш любимый край стал еще лучше, комфортнее и красивее," - комментирует Рамис.
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