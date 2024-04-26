Новый кандидат в депутаты: молодой предприниматель вступает в избирательную гонку РТ 2024

В апреле 2024 года начался новый избирательный цикл по отбору кандидатов в депутаты Государственного Совета РТ, предварительное голосование состоится в электронном формате с 20 по 26 мая 2024 года.

Среди новых кандидатов в этом году баллотируется Рамис Зинатуллин – предприниматель и общественный деятель из Казани. Молодой, перспективный, амбициозный кандидат, у которого активная, четкая гражданская позиция, и который уже сделал немало важных значимых проектов на благо республики.