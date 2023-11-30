Собственный дом на участке - воплощение заветной мечты для многих людей. Это дает возможность создать идеальное жилье согласно своим вкусам и предпочтениям. Заменить квартиру с шумными соседями и постоянным поиском парковочного места можно на настоящий уголок комфорта - это ли не счастье? Поэтому все больше россиян, в том числе и казанцев, отдают предпочтение загородной жизни.

Читательница ProKazan Лейсан Хайруллина проживает с мужем и ребенком в новом доме с сентября 2023 года и решила поделиться с Prokazan опытом загородного строительства с компанией "Время Строить", а также рассказала о впечатлениях от первых дней после переезда.

- Расскажите, вы давно мечтали переехать за город? Почему все-таки решились?

- Я привыкла к жизни в Казани, но всегда искала возможность как можно скорее перебраться за город. Собственный дом - это именно то, чего я всегда хотела для своей семьи. Здесь чистый воздух и так много свободного пространства. А для детей такое раздолье в любое время года!

Идеальная жизнь мне всегда представлялась такой: тихой, в спокойной атмосфере, вдали от бесконечной суеты. В загородной местности я могу наслаждаться природой и отдыхать от повседневных забот.

И, кстати, процесс строительства дома это отличный способ самовыражения! Наконец-то я могу выбрать дизайн и архитектуру по своему вкусу и создать пространство, соответствующее нашему стилю жизни.

И, конечно же, больше площади - больше возможностей. Просторный участок земли, зеленый сад, красивая терраса или даже бассейн: на своей земле ты волен устроить все как вздумается. . Уже представляю себе летние вечера с друзьями за барбекю, а вокруг дети играют на своей площадке, - красота!

Еще одной причиной для переезда стала мысль о том, что собственный загородный дом - это замечательная долгосрочная инвестиция. Цены на такую недвижимость стабильны и, думаю, со временем они значительно возрастут. Так что мы получили не только эмоциональное удовлетворение, но и финансовую выгоду.

Загородный дом, возведенный компанией "Время Строить" для семьи Хайруллиных

- На какие особенности при строительстве дома вы обращали внимание?

- Прежде всего, нам было важно организовать достаточно свободного пространства для каждого члена семьи. Так, чтобы было место и для комфортной работы, и для отдыха, и для уроков.

Кроме того, мы хотели, чтобы дизайн нашего дома был эргономичным и каждая комната использовалась по назначению. Например, гардеробная должна быть рядом со спальной комнатой, а санузел подальше от кухни. В детской важно не тревожить ребенка посторонним шумом, поэтому в комната не должна иметь общую стену с "шумными помещениями", например, залом. В ванной комнате должно быть установлено много розеток, чтобы мы могли подключать все приборы и стиральную машину.

Мы также очень внимательно подходили к выбору материалов для строительства: ориентировались только на качественные, чтобы в доме было комфортно в любую погоду. Лично мне очень понравилось, что сотрудники строительной компании "Время Строить" учли все наши пожелания!

- Сегодня на рынке довольно много предложений от строительных компаний. Вы остались довольны?

- На самом деле, нам очень повезло. Мой близкий приятель работает в компании “Время строить”, поэтому для меня выбор был очевиден. Дружба-дружбой, тем не менее, я подготовила ряд важных для себя аспектов, которые мы проговорили перед заключением договора.

Первым делом обсудили прозрачное ценообразование, понятные обывателю сметы и гарантию, что мой дом будут строить опытные профессионалы.

Следующий важный для меня нюанс - это сроки. На период строительства дома мы снимали жилье, поэтому любая задержка ударила бы по кошельку.

И, конечно, качество материалов и соблюдение ГОСТов при строительстве. Согласитесь, строительство дома - это масштабная задача, в том числе финансово. Поэтому хочется построить дом если не “на века”, то хотя бы на ближайшие десятилетия!

Загородный дом, возведенный компанией "Время Строить" для семьи Хайруллиных

К счастью, со всем этим проблем не возникло: на первой же встрече мне ответили на все вопросы и даже больше! Менеджер рассказал, как будет проходить процесс одобрения ипотеки, и что оказывается компания берет все эти хлопоты на себя. Приятный бонус: тот же менеджер, с которым мы оговаривали все нюансы, вел нас на протяжении строительства. Я в любой момент могла узнать, на каком этапе работ мы находимся и получить ответ даже на самый, казалось бы, глупый вопрос. Так что да, я осталась крайне довольна!

- Какими были основные этапы процесса строительства?

- Процесс строительства дома включал несколько классических этапов: от заливки фундамента и возведения стен до внутренних отделочных работ и установки систем отопления и вентиляции.

Мы с мужем практически ничего не понимаем в процессе строительства и переживали о том, как принимать работу и на что обращать внимание. В процессе нам отвечали на все вопросы и “на пальцах” объясняли, что именно рабочие сделали и почему. И, конечно, успокоила гарантия на дом от компании "Время Строить". То есть после сдачи дома в сентябре, они обязуются решать любые проблемы, возникшие в результате ошибок при строительстве. Если, конечно, такие возникнут.

Загородный дом, возведенный компанией "Время Строить" для семьи Хайруллиных

- Какие критерии вы учитывали при выборе расположения вашего дома?

- Прежде всего, мы выбирали такое место, чтобы поблизости были детские сады и школы. Также обращали внимание на развитость района: наличие магазинов в шаговой доступности и хорошая транспортная развязка, чтобы иметь возможность добраться до города даже без машины. Выбирали долго, но финальное решение приняли после консультации с менеджером "Время Строить". И, знаете, остались очень довольны!

- Говорят, что строительство собственного дома - это всегда стресс и постоянное решение всевозможных вопросов. Каким был процесс для вас?

- Честно говоря, я думаю, так и есть. Правда только в том случае, если человек принимает решение самостоятельно организовывать строительство. Мы сразу понимали, что это не наш путь: слишком много сил и времени придется потратить, а качество никто не гарантирует, потому что ответственность за результат лежит исключительно на тебе. Напомню, мы с мужем далеко не строители, и точно не смогли бы качественно оценить работы по заливке цемента или установке систем водоснабжения. Потому и обратились в строительную компанию.

Считаю, что нам несказанно повезло: сотрудники не только составили детальную планировку нашего будущего дома, но и помогли со всей необходимой документацией и взяли на себя все строительные хлопоты, так что нам оставалось только наблюдать, как наш дом воздвигается.

В результате мы не ощущали хлопотности процесса, но чувствовали себя уверенными в том, что все идет по плану.

Так что, если вы думаете о строительстве своего дома, обратитесь в "Время строить". По своему опыту могу сказать, что они сделают все возможное, чтобы сделать строительство легким и даже увлекательным для вас процессом.

Загородный дом, возведенный компанией "Время Строить" для семьи Хайруллиных

- Вот уже несколько месяцев вы живете в новом доме. Расскажите о впечатлениях!

- Каждый день я смотрю на дом и радуюсь всему, что меня окружает! Дизайн фасада дома в минималистичном стиле, ребята из "Время Строить" предложили отличное сочетание спокойных цветов. Выглядит элегантно и современно! Также отличным решением было поставить панорамные окна, которые добавили еще больше "воздушности" и света пространству.

А что говорить о планировке дома! Здесь все продумано до мельчайших деталей. Каждая комната выполняет свою функцию, а весь дом разделен на зоны питания, отдыха и работы. Одним из важных преимуществ нашего нового жилища является его прочность и надежность. Живя в Татарстане, мы знаем, насколько тут переменчивы погодные условия, особенно зимой. Однако, наш дом остается непоколебимым: шум, холод и ветер не проникают внутрь.

Но что нас по-настоящему поразило - это уникальный интерьер, созданный по нашим пожеланиям. Профессиональные дизайнеры, работающие с компанией "Время строить", создали поистине удивительное и вдохновляющее пространство.

Каждая комната олицетворяет современные тренды и воплощает наши личные предпочтения! Работой компании "Время строить" в лице генерального директора Алиуллина А.А. остались довольны. Наша семья с удовольствием рекомендует компанию всем, кто хочет построить современный, теплый и качественный дом!