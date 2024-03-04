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· Диана Алмакаева

Лето для тех, кто в нем нуждается: репортаж с благотворительного ужина в Казани

Лето для тех, кто в нем нуждается: репортаж с благотворительного ужина в Казани

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Благотворительность – это одно из самых благородных и важных дел, которое может совершить человек. Она позволяет нам протянуть руку помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

29 февраля ресторан Leto провел благотворительный ужин, призванный оказать поддержку фонду «Во благо вместе». Вырученные средства будут направлены на помощь особенным детям и мамам детей с ограниченными возможностями здоровья.

Благотворительные ужины и в целом мероприятия подразумевают под собой сбор средств, которые помогут решить ту или иную проблему. Однако главной целью является привлечение общественного внимания к проблеме.

Мы долгое время проводили менее масштабные мероприятия в закрытом формате. Приглашения на них передавались из рук в руки. Таким образом мы старались не навредить семьям участников, поднимая резонанс, ведь порой обратная связь в обществе была негативной. Но людям нужна помощь и мы не можем остаться в стороне. Позднее мы пришли к выводу, что, если не бороться с предрассудками, они будут только множиться. Так, закрытые мероприятия открыли свои двери всем желающим показать свою причастность, — делится управляющий рестораном «Leto», Кобелевский Ренат.

За 7 лет существования «Leto» помогло подарить тепло и спокойствие многим нуждающимся. Первый открытый благотворительный ужин призван оказать поддержку фонду «Во благо вместе».

Наш фонд помогает мамам особенных детей, которые остались с трудностями наедине. Так вышло, что «отцы» оставили их с ребенком с ограниченными возможностями здоровья. Реабилитация и социализация особенных детей - это важная часть нашей работы. Также мы стараемся помочь и матерям, давая время хотя бы для того, чтобы наконец смочь выдохнуть и расправить плечи, — делится руководитель благотворительного фонда «Во благо вместе», Айгуль Шакурова.

Благотворительный ужин встретил гостей концертом струнного симфонического квартета. Музыканты порадовали посетителей классическими композициями, подчеркивающими важность мероприятия. О вкусе блюд позаботились именитые шеф-повара Казани — Илья Фролов, Рустам Рахимов, Радик Гимадеев и Игорь Сергеев. Сомелье Тимур Маркин провел винную дегустацию для гостей.

Все эти люди просто откликнулись на нашу просьбу. Им достаточно было услышать, что это благотворительный ужин, средства которого пойдут на помощь мамам особенных детей. Они сделали это полностью безвозмездно, показывая свою причастность, — поясняет управляющий рестораном «Leto», Кобелевский Ренат.

Вечер продолжился выступлением инклюзивной театральной труппы.

Уже 6 лет мы даем возможность особенным детям реализовать себя через искусство. Инклюзивная театральная студия при театре Тинчурина «Могжиза» уже имеет свой репертуар. Юные актеры встретили 3 крупных премьеры. Но то, что действительно меня поражает, эти же дети также стараются помочь. «Могжиза» очень часто выезжает с постановками в дома престарелых, чтобы поделиться своей силой и энергией со старшим поколением, — рассказывает Айгуль Шакурова.

В заключении благотворительного ужина «Leto» подготовило для гостей аукцион, лоты которого были созданы руками детей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря этому вечеру представленным лотам удалось собрать впечатляющую сумму, которая показывает, как высоки в современном обществе традиции благотворительности, милосердия и гуманизма. Все собранные средства полностью пойдут на финансирование программ фонда «Во благо вместе».

Этот ужин, безусловно, сможет помочь многим. И не только финансово, не стоит забывать об общении - гости смогли познакомиться с единомышленниками, обменяться опытом и идеями, а также найти новые возможности для реализации подобных благотворительных проектов. Мы надеемся, что благотворительность станет своеобразным трендом, разрушая предрассудки. Ведь, чтобы изменить мир, нужно всего лишь начать с себя.

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