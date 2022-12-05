Тема инвестиций в последние несколько лет обрела невероятную актуальность. И это вполне естественно: всем хотелось бы получать лишний доход просто за то, что удачно куда-то вкладывается. Но для того, чтобы «удачно вкладываться» важно понимать, как вообще работает рынок инвестиций.

А для этого полезно разобраться с основными его терминами, понять, что они обозначают, и как это вообще работает. Именно об этом мы поговорили с экспертом ‒ Евгением Громовым, автором публикаций о финансах на известном портале InvestingNotes.

Евгений рассказал, что такое фондовый рынок ‒ какие они бывают, для чего, как это вообще работает, и в чем разница между фондовым рынком и биржей. Надеемся, что интервью с ним будет для вас полезно и увлекательно.

Что такое фондовый рынок простыми словами?

Это место, где люди торгуют финансовыми активами ‒ акциями, облигациями, валютой и прочим. Там происходят разные интересные вещи: компании выпускают акции, инвесторы их покупают, перепродают, компании выплачивают дивиденды, ищут спонсоров (а спонсоры, соответственно, ищут, во что вложить средства).

Сообщение между владельцем акций ‒ то есть, компанией ‒ и инвестором, эмитиентом, обычно происходит с помощью брокера, поэтому инвестору необходим брокерский счет.

У фондового рынка есть определенные признаки.

Активам необходимо соответствовать ряду признаков, чтобы попасть на фондовый рынок. Грубо говоря, нарвать листиков с дерева и сказать, что это ваши акции, не получится.

Торговые операции имеют свои стандарты тоже.

Сделки оформляются централизовано.

Все участники рынка подконтрольны соответствующим органам, чтобы все было законно.

Наличие официальных котировок.

Какие бывают фондовые рынки?

Их можно разделить на два вида: спот-рынки (там торгуют самими финансовыми активами ‒ акциями, облигациями и так далее) и рынок производных инструментов. Это, так сказать, вторичные продукты: наприер, опционы и другие документы, которые фиксируют право владельца на некие операции с финансовым активом. Но это не сам финансовый актив.

Также фондовый рынок делится по другим признакам. Он бывает товарным (когда финансовые активы прикреплены к определенным продуктам, то есть, ценность акций условного Газпросм определяется добычей газа ‒ продуктом деятельности Газпрома, конкретным, осязаемым ресурсом) и валютным ‒ там соответственно торгуют валютой.

Еще рынки подразделяются на внебиржевые и биржевые. Внебиржевые ‒ это когда вы получаете активы через дилеров, а биржевые ‒ когда на основании механизма аукциона.

В общем-то, довольно много есть разных классификаций, но это больше теоретический вопрос, это преподают на лекциях по экономике.

Как они работают?

Ну, значит, смотрите.

Инвестор. Это, скорее всего, вы, тот, кто будет читать наше интервью. Он покупает акции, торгует ими или получает от них дивиденды. Брокер. Это «прокладка» между инвестором и финансовыми активами и компаниями, которые эти активы у себя держат. Он отвечает за то, чтобы инвестору было максимально надежно и комфортно осуществлять сделки, покупать и продавать активы. Именно с брокером вы взаимодействуете, когда совершаете сделку. Биржа. Там все происходит. Биржа собирает и обрабатывает заявки от разных брокеров, там проходят торги, «стыкуются» между собой инвестор и его активы. Клиринговый центр. Оттуда производятся расчеты. То есть, когда вы получаете деньги от своих акций ‒ вы их получаете как раз от клирингового центра. Вышестоящий депозитарий. Там фиксируется юридическая сторона сделки: кто сколько акций купил и продал, что вообще происходит. Нижестоящий депозитарий ‒ там фиксируется, сколько акций у каждого конкретного инвестора. То есть, когда вы заходите на свой брокерский счет и смотрите, сколько у вас чего там накопилось ‒ эту информацию вы получаете от нижестоящего депозитария.

Вот такая цепочка, сеть, которая работает, чтобы вы могли спокойно получить свои деньги.

Для чего это нужно?

Ну, смотрите.

Вам лично как инвестору это нужно, чтобы вложить средства, получить новый источник дохода или сохранить уже имеющееся.

Компаниям это нужно для того, чтобы получать деньги. Вот вы купили акции, еще человек купил, еще, еще, еще ‒ и в итоге у компании получается довольно большой приток финансовых средств. Она на них развивается, делается богаче, работает лучше, акционеры получают больше денег, и все счастливы.

Ну, а брокеры и биржа получают проценты.

Кто устанавливает цены на акции?

Закон спроса и предложения, я полагаю. Предложение ‒ это сколько акций на рынке и насколько они доходные, спрос ‒ это сколько инвесторов и за какую сумму хотят купить акции и готовы на это потратиться. В точке, где пересекаются эти кривые, возникает цена. Соответственно чем выше спрос ‒ тем ниже предложение, чем выше предложение ‒ тем ниже спрос. Этот закон работает на фондовом рынке довольно активно, потому что там идет активная торговля каждый день, заключается множество сделок. Плюс на рынок еще влияет внешний мир. Например, знаменитая история с акциями «Кока-Кола». Помните, как Криштиану Роналду отодвинул ее от себя на пресс-конференции, и акции «Колы» резко упали? Это было непредсказуемо, но да, даже знаменитости или фигуры из мира спорта могут влиять на цены акций.

Кто контролирует фондовый рынок?

С юридической точки зрения ‒ Центральный банк контролирует. Он следит, чтобы все было по закону, может налагать санкции, ограничить доступ к ценным бумагам, например.

Если говорить о монополизации ‒ да, фондовый рынок тяготеет к монополизации, потому что есть несколько крупных компаний, так называемых «голубых фишек», чьи акции ‒ самые ценные, и их все покупают. Это далеко от идеала «свободного рынка».

Когда я учился в университете, преподаватель по экономике привел мне интересный пример. Идеал свободного рынка, ‒ сказал он, ‒ это фермерский рынок. Множество маленьких производителей с плюс-минус одинаковым по качеству товаром. У кого-то помидоры вкуснее, у кого-то огурцы, и покупатели выбирают, что им больше нравится. Тогда свободнее всего формируется цена, нет проблем с вхождением на рынок, нет монополии. Как только появляется какой-нибудь супермаркет поблизости ‒ все это исчезает.

Как вы понимаете, фондовый рынок от фермерского сильно отличается. Но с этим работает федеральная антимонопольная служба.

В чем разница между биржей и фондовым рынком?

Рынок ‒ это экономическое явление. Биржа ‒ его материальное воплощение, буквально площадка, где происходят торги, и рынок находит свое выражение в, так скажем, реальном мире. Так же как словосочетание «рынок техники» ‒ это экономическое явление (нет никакого огромного рынка, где продается и покупается вся техника в мире), а торговые сети товаров, связанных с техникой ‒ это материальное воплощение этого явления. Так же и здесь.