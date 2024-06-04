Как не проиграть жилье в «лотерею»: казанский эксперт рассказал о подводных камнях при строительстве собственного дома

Строительство дома – грандиозное и достаточно рискованное предприятие для любой семьи. Как сделать так, чтобы оно не обернулось катастрофой, и что надо учесть еще до начала строительства?

Важно учитывать множество факторов, начиная с поиска подходящего участка и заканчивая качеством готового дома. Редакция ProKazan встретилась с директором строительной компании «Кингдом» Игорем Сусловым и составила список нюансов, на которые необходимо обратить внимание.

Юридические вопросы

На первом этапе необходимо удостовериться в юридической чистоте земли, а также провести геодезические и геологические исследования. Эти меры помогают избежать проблем с коммуникациями и границами участка.

Многие компании пренебрегают этими важными аспектами, что приводит к серьезным последствиям для владельцев домов. Первым делом надо банально убедиться, подходит ли земля под застройку, и принадлежит ли она вам вообще. Мы всегда рекомендуем нашим клиентам проверять юридическую чистоту и проводить все необходимые исследования, — говорит Игорь Суслов.

Выбор строительной компании

Следующим шагом является выбор компании, которая предоставляет полноценный проект с рабочими чертежами, различными изысканиями и топосъемкой. Даже при отсутствии образования в строительной сфере запросить эти документы будет не лишним, так как встречаются случаи, когда необходимые документы попросту отсутствуют, а как следствие, и сами исследования.

Проект должен быть выполнен профессионалами и соответствовать всем стандартам. Мы приветствуем глубокий подход и рекомендуем клиентам общаться с несколькими компаниями, чтобы понять, кто и как подходит к строительству. Более того, любая добросовестная компания спокойно отнесется к любым проверкам с независимым специалистом, — поделился директор СК «КИНДОМ».

Еще один важный аспект — проверка репутации строительной компании на рынке. Реальные показатели построенных домов, отзывы клиентов и наличие гарантий — все это поможет сделать правильный выбор.

Проверяйте репутацию компании, обращайте внимание на отзывы и реальные примеры выполненных работ. Это поможет избежать недобросовестных застройщиков. Согласитесь, звучит не очень логично, если компания дает на дом гарантию в пять лет, хотя на рынке она всего лишь один год, — добавил эксперт.

Качество материалов

Ключевым моментом в строительстве является качество используемых материалов. Фундамент, кровля и отделка должны выполняться из предназначенных для этого материалов, с полным соблюдением технологии строительства. Только так дом будет действительно надежным.

Мы используем только лучшие материалы и строго контролируем качество на каждом этапе строительства, — подчеркнул Игорь Суслов. — Маленькие же компании, которые занимаются всеми материалами и видами работ, например, возводят и кирпичные дома, и каркасные, чаще всего обеспечивают качество на порядок ниже, чем компании специализирующиеся на одном виде материала.

С ремонтом или без?

Полностью готовые проекты часто выглядят очень привлекательно, особенно когда покупатель заходит в дом, и видит «дорогой» ремонт. Казалось бы - двойная экономия - и дом дешевле, и ремонт есть.

Каждый из нас не хочет потратить деньги впустую. Поэтому покупать дом с «богатым ремонтом» - это лотерея, только не в киоске за 100 рублей, а на несколько миллионов. Если вы хотите въехать в свой дом как можно скорее - ищите предложения с черновой отделкой. Во-первых, вы сами распределите коммуникации и сможете «настроить» дом под себя. Во-вторых, придя со специалистом в подобный дом, вы сможете увидеть, из каких материалов он построен и убедиться в их качестве, — говорит Игорь Суслов.

И последний совет: обращайтесь к профессионалам своего дела.

Хороший кровельщик должен заниматься только кровлей, дизайнер только дизайном. Каждый должен заниматься своим делом, - заключил директор СК «КИНДОМ».

Итак, подытожим. Что следует учитывать при выборе строительной компании, если вы решили построить собственный дом.

Юридическую чистоту и наличие документов на исследования участка. Полноценный проект с рабочими чертежами и необходимыми изысканиями. Качество материалов и исполнение работ. Репутацию строительной компании и наличие вменяемых гарантий. Профессиональное руководство и опытных специалистов.

Следуя этим рекомендациям, можно избежать множества проблем и получить качественный и надежный дом, который прослужит долгие годы. Подходите к выбору строительной компании тщательно и обдуманно. Это залог успешного строительства и долговечности здания.