Хочу освоить технику безопасного вождения: какую автошколу выбрать?

Все больше людей стремятся иметь свой собственный автомобиль. Однако приобрести машину - половина дела, ведь в первую очередь нужно научиться им управлять.

Чтобы освоить уроки вождения легкового автомобиля, на автодроме “Дулкын” меня встретил Руслан Гуйбадуллин, инструктор Автошколы “Татарстан”.

Больше практики безопасного вождения: почему автошкола “Татарстан”?

Выбор автошколы “Татарстан” был обусловлен несколькими факторами:

Во-первых, мне было важно получить большое количество практических занятий, чтобы я успела привыкнуть к автомобилю и справиться со страхом большого скопления машин.

В школе вождения “Татарстан” предусмотрено 4 месяца обучения, куда входит 56 часов практических занятий.

Во-вторых, для меня было важно, чтобы теоретические знания ПДД легко усваивались. Поэтому я особенно отметила то, что преподаватель останавливался на каждом нюансе и подробно объяснял его суть.

В классе школы вождения “Татарстан” студентам объясняют теорию без сложных формулировок и подробно разбирают интересующие вопросы так, чтобы информацию освоил каждый!

Еще один немаловажный фактор: в автошколе “Татарстан” обучение проходит на специально оборудованной площадке, где созданы реалистичные дорожные условия.

Знакомство с основными правилами на первом уроке теории

Согласитесь, когда вы находитесь в чрезвычайной ситуации, важно реагировать быстро, чтобы вовремя и правильно сманеврировать. Инструктор автошколы “Татарстан” грамотно ввел меня в курс дела и отвечал на все вопросы, касаемые вождения, а также поделился нюансами, которые важно знать водителям, обучающихся категории “В”.

Первое занятие всегда вводное - преподаватель объяснил основные положения правил дорожного движения (ПДД), строение дороги, а также рассказал про водительские документы и страховые полисы, необходимые для вождения. В рамках первого занятия важно остановиться и на правилах безопасности, а также изучить признаки дорожно-транспортного происшествия.

Обучающая программа в “Татарстан” адаптирована в соответствии с современной обстановкой города.

Кроме того, мы с классом получили информацию об основах технического устройства автомобиля и правилах дорожного движения: особое внимание было уделено сложным ситуациям и умению оказывать первую медицинскую помощь на дороге.

Автошкола “Татарстан”проводит обучение на все категории «А», «В» «С» «СЕ» для удобства учеников. Также есть и мотошкола: программа обучения на категорию «А» и переобучения с "B" на "A".

Первый урок вождения на автодроме Дулкын: изучение основ

Урок предназначен для тех, кто никогда не водил автомобиль. На учебной площадке есть четыре элемента, которые будут на экзамене: заезд в гараж задним ходом, разворот в ограниченном пространстве, параллельная парковка и эстакада. Все упражнения выделены конусами и обозначены белыми линиями.

График занятий формируется с учетом ваших предпочтений, а если вы пропустили занятие, то вам предоставят видео лекций с пропущенной темой. Для особого удобства учеников доступно также онлайн обучение.

Сев в машину, инструктор помогает ученику настроить сиденье под свой рост, чтобы спина была вертикальной и нога не была полностью выпрямлена при нажатии на тормоз, сцепление и газ.

Затем настраиваются боковые и задние зеркала для обзора. После этого ученик подробнее узнает об автомобильной приборной панели (контрольно-измерительном приборе за рулем), а также о педалях и рычаге передач.

Приятный бонус: на практическом занятии в автошколе “Татарстан” вас научат не только правильному, но и безопасному вождению: на уроке инструктор расскажет о секретных приемах безаварийной езды, научит маневрированию на дороге без последствий для себя и окружающих!

Что немаловажно: инструктор по вождению не только обучил азам вождения, но и помог психологически подготовиться к вождению и дал рекомендации по реагированию в чрезвычайных ситуациях. Он рассказал о нюансах категории “B” (управление легковым автомобилем), которые включают в себя навыки безопасной езды.

Если ученик без опыта, инструктор проведет демонстрационные старты и остановки. Если у ученика уже есть опыт, то ему составят индивидуальный план обучения.

Что немаловажно - все методики обучения автошколы “Татарстан” рекомендованы Министерством Образования РФ.

Обратившись в автошколу “Татарстан”, вы получаете следующие преимущества:

Возможность посещать теоретические занятия до полного их усвоения;

Комфортные классы для теоретических занятий;

Оборудованные площадки и автопарки для практики + возможность выбора иномарок для уроков вождения;

Гибкий график занятий;

Ценные знания по безопасному вождению от инструктора