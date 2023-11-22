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· Диана Алмакаева

ГК ТОЧНО – лидер по созданию инклюзивной среды в России

ГК ТОЧНО – лидер по созданию инклюзивной среды в России

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Федеральный девелопер ТОЧНО (генеральный директор Николай Амосов) возглавил ТОП-5 застройщиков РФ, создающих лучшее инклюзивное пространство.

Рейтинг компаний, наиболее ответственно относящихся к созданию комфортной среды для маломобильных групп населения, опубликовал портал Всеостройке.рф.

ГК ТОЧНО заняла первую строчку благодаря первой в ЮФО инклюзивной площадке для детей и взрослых, которую девелопер построил в Краснодаре. Ее уникальность заключается в создании единой территории для занятий спортом, игр и общения здоровых людей и с ограниченными возможностями здоровья.

Территория площадью в 4 тысячи кв. м. разделена на игровую и спортивную зоны. В центре локации для игр расположена двухуровневая площадка с широким пандусом, по которому удобно подниматься на коляске. Спустится с площадки можно также по двум горкам и винтовой лестнице. В игровой зоне размещены сетки для игр, качели с подсветкой, качели-гнезда, песочница, бизиборды, музыкальное оборудование, доска для рисования.

В спортивной зоне установлены универсальные тренажеры, которыми могут пользоваться и здоровые люди, и люди с инвалидностью. Спортивные снаряды находятся в открытом доступе, проходить реабилитацию и совершенствовать физические способности жители могут без дополнительных затрат.

Всеостройке.рф отметил осознанный подход девелопера к строительству – при создании инклюзивного пространства не пострадало ни одно дерево. Сумма инвестиций в проект составила более 100 миллионов рублей.

гк точно Николай Амосов

Помимо ГК ТОЧНО, в рейтинге были отмечены инклюзивные проекты таких ведущих застройщиков страны, как «Группа ЛСР», MR Group, ПИК и ГК «А101».

Федеральный девелопер развивает территории присутствия, одним из приоритетов компании является строительство социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник, храмов, а также аллей, скверов и парков. В ближайшее время ГК ТОЧНО планирует реализовать проекты в Казани, и в Республике Татарстан тоже могут появиться новые инклюзивные пространства.

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