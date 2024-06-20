Если бы фикус был композитором: в парке Черное озеро на уникальном концерте «запоют» растения

В это воскресенье, 23 июня, парк «Черное озеро» в Казани превратится в центр музыкальных чудес. Живые растения будут исполнять мелодии в рамках необычного концерта, организованного маркетплейсом Flowwow. Это событие обещает стать незабываемым и подарить множество ярких эмоций.

Место проведения: Казань, парк «Черное озеро»

Дата и время: 23 июня, 12:00–19:00

Представьте себе: вы гуляете по парку, наслаждаетесь теплым летним днем, и вдруг вокруг вас начинают звучать удивительные мелодии, созданные самими растениями. На концерте «Если бы фикус был композитором» профессиональные музыканты будут использовать специальный инструмент Touch Me, который улавливает звуки через прикосновения. Фикус, спатифиллум, драцена, сансевиерия и нефролепис станут вашими новыми любимыми композиторами!

В течение дня каждый желающий сможет попробовать себя в роли музыканта и создать собственную композицию, используя живые растения. Это уникальный шанс почувствовать себя настоящим творцом и открыть для себя магию музыки в совершенно новом свете.

Приходите 23 июня с 12:00 до 19:00 в парк «Черное озеро». Вход свободный, и возрастных ограничений нет – это мероприятие для всех, кто хочет провести время с семьей и друзьями, наслаждаясь природой и музыкой.