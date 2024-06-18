Быстро и дешево: как в Казани построить летний дом всего за один миллион рублей? 

Что такое один миллион рублей? Странный вопрос. На нее можно приобрести целую треть мини купера, или две трети современного китайского автомобиля. Также один миллион это почти 6,5 айфонов. За эту же сумму можно купить ванную или кухню в 5 кв. метров. Идей невообразимо много.

Редакция ProKazan.ru нашла предложение, которое позволяет построить полноценный летний дом под ключ всего за 1 миллион рублей. Это решение от строительной компании «Седьмое небо».

Комплектация домика

Стандартный проект домика включает в себя кухню-гостинную до 11 кв.м., две жилые комнаты до 6 кв.м. и террасу до 4 кв.м. Это позволяет владельцам проводить время на свежем воздухе, не лишая себя привычного комфорта. Жилые помещения спроектированы таким образом, чтобы обеспечить максимальную функциональность и уют.

Чистовая отделка

Владельцы получают дом, готовый к немедленному заселению. Внутри помещения отделаны вагонкой — максимально экологичным, натуральным материалом. Для обеспечения надежности и безопасности дом оборудован входной металлической дверью. Отделка фасада выполнена виниловым сайдингом, который обладает высокой устойчивостью к внешним воздействиям, не требует частого ухода и имеет привлекательный внешний вид. Современные окна ПВХ-конструкции и двухкамерным стеклопакетом отлично подходят для летнего периода и обладают хорошей звукоизоляцией.

Одним из ключевых элементов проекта является просторная терраса и уютное крыльцо, выполненные из сосновой доски. Материалы обработаны специальными составами, защищающими древесину от короедов, мышей и других насекомых. Это не только обеспечивает долговечность конструкции, но и придает дому эстетичный внешний вид.

Размещение до четырех человек

Домик от компании «Седьмое небо» рассчитан на комфортное размещение до четырех человек. Его квадратура составляет почти 30 кв.м., что делает его отличным вариантом для семейного отдыха или летнего отпуска. Он также станет хорошим вариантом гостевого домика или уютным ночлегом для любителей охоты и рыбалки — здесь можно не только отдохнуть, но и приготовить рыбу или дичь на кухне, насладиться приятным ужином на террасе. Простой и удобный, он станет уютным местом для летнего проживания, где можно наслаждаться природой и спокойствием.

Особенности и сроки строительства

Компания гарантирует возведение дома всего за 1-2 месяца, что особенно важно для тех, кто не хочет ждать полгода или даже несколько лет до заселения. Такой домик можно построить абсолютно на любом земельном участке, пригодном для установки блочного фундамента.

Полная стоимость

Полная стоимость дома с чистовой отделкой — один миллион рублей. Эта цена актуальна для тех, кто планирует построить свой уютный летний домик в Казани или в близлежащих к ней районах. Если участок находится дальше, цена скорректируется в зависимости от стоимости доставки материалов.

Это предложение, которое трудно найти на современном рынке. Компания «Седьмое небо» делает качественное загородное жилье доступным для широкого круга покупателей, при этом сохраняя надежность и гарантию качества своих домов.