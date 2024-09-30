Бизнес с нуля и без рисков: как запустить свою клинику 

Открытие клиники может стать прибыльным и социально значимым бизнесом. Но прежде, чем браться за реализацию этой идеи, важно взвесить все «за» и «против». В первую очередь многих пугает «вход» в этот бизнес. Бытует мнение, что без медицинского образования успеха в этом деле не видать. Но так ли это на самом деле? Редакция PROKAZAN решила разобраться в этом вопросе.

Открытие собственной клиники – это не просто бизнес-проект, это возможность реализовать амбициозную мечту и внести реальный вклад в здоровье людей. Помимо этого, это выгодное вложение.

Медицина развивается очень быстро, появляются сильные специалисты. Это даёт толчок в росте медицинского бизнеса. Клиенты всегда будут и всегда будет спрос на качественное медицинское обслуживание. Так как люди всегда болеют и врачи должны их лечить, - директор Dental Box Дмитрий Скворцов.

Специалисты Dental Box не только помогают запустить клинику или её сеть, но и продолжают вести этот бизнес. Они избавляют своих клиентов от ряда рисков: начиная от неудачного местоположения клиники, заканчивая поисками деталей для оборудования.

У многих нет видения того, как подобрать персонал в клинику, кого нужно брать, какое оборудование закупать. Зачем учиться на своих ошибках, когда есть люди, которые проходили через это не один раз. Так можно сэкономить весомую сумму и свои нервы, - говорит специалист Dental Box.

5 миллионов и клиника полностью ваша

Ключевой фактор в открытии своего бизнеса – это финансовая составляющая. Начиная без наставника, есть высокий риск переплатить из-за незнания определенных тонкостей. А начиная со специалистами Dental Box вы не только сохраните нервы, но бюджет.

Для того, чтобы войти в медицинский бизнес нужно 5,5 млн рублей на 120-140 кв м. Здесь уже ремонт, оборудование и запуск клиники.

Запустить помещение — это только половина дела, нужно ещё и получить лицензию. Каждый год условия для выдачи меняются. Поэтому нужно всегда быть в курсе нововведений. Мы можем подготовить документы и оформить лицензию за 3,5 месяца. А самостоятельно человек, который никогда не открывал клинику потратит на это минимум 9, - уточняет специалист Dental Box.

Без получения лицензии, работать нельзя. Новички не имеют представления о запуске этого трудоёмкого процесса, из-за это у них возникают простои в миллионы. Так как персонал есть, клиника и готовое уже стоят, а работать нельзя.

Глаза боятся, а руки делают

При вхождении в любой бизнес у людей возникает страх. Любой бизнес – это риск. Поэтому нужно идти к специалистам, которые всегда готовы помочь.

За нашей спиной более 30 успешных проектов. Мы прошли через ошибки в запусках и сейчас готовы делиться опытом, учить людей на наших ошибках, - делится руководитель компании Dental Box, Динар Завдатович Рахматуллин.

Помимо этого, Dental Box ведут и консультируют ваш бизнес на любом этапе. Любой руководитель выгорает, так как ему сложно одному вести все процессы. Но приходя к опытным людям вы увеличиваете свои шансы на успех. Один человек не может качественно делать всё, но это может сделать целая команда, где каждый сотрудник отвечает за определённое направление.

Проблемы с аппаратами и их поддержка.

В современных реалиях найти запасную часть для любого аппарата достаточно сложно. Из за границы привезти сложно, но есть компания, которая полностью это берёт на себя. Но даже если вам это удастся, то цена будет просто баснословная. Dental Box имеют в своём арсенале проверенных поставщиков и качественные детали, который они предоставляют своим клиентам.