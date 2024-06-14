Археологи обнаружили близ Свияжска отчеканенную в Англии серебряную монету возрастом в 1000 лет 

В X-XIII вв. воинственные викинги оказались на Волжском пути и до сих пор историки находят следы их пребывания вблизи Свияжска. Некоторые предметы быта, обнаруженные на стоянках скандинавских воинов, можно увидеть в музеях Татарстана.

Так, например, в буферной зоне Свияжска были найдены фибулы (застежки на плащ) и монеты, привезенные викингами из Западной Европы. Среди них есть и серебряная монета времен английского короля Этельреда II Неразумного, отчеканенная в 968–1016 годах. Сохранившийся на ней штемпель позволил археологам атрибутировать этот древний пенни.

Рядом с одной из древних стоянок викингов построен загородный комплекс Odin House, выполненный в скандинавском стиле и передающий атмосферу той эпохи. Здесь можно не только отдохнуть, но и отпраздновать свадьбу, прибыв на торжество на катере, посетить мастер-класс по приготовлению дичи или свежей рыбы, да и просто попариться в бане.

Праздники под ключ

Загородный комплекс Odin House предоставляет возможность провести мероприятие любого масштаба – от небольших семейных праздников до корпоративных мероприятий или свадеб.

За три года комплекс приобрел богатый опыт и надежных партнеров в сфере профессиональной организации праздников. Просторные залы, уютные беседки и живописная природа вокруг создадут идеальные условия для вашего события. Все, что от вас потребуется – это рассказать о своих предпочтениях, желаемом результате и моментах, которые особенно важны для вас. Профессиональная команда Odin House возьмет на себя все заботы по организации и проведению мероприятия, обеспечит высокий уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому клиенту, а также подскажет креативные идеи.

Например, здесь вы можете забронировать лодки и прибыть на мероприятие с реки, как в свое время это делали викинги. Такое эффектное появление точно станет запоминающимся моментом праздника.

В просторном зале Рыбкиного дома помещается до 76 гостей и столько же может остаться на ночлег. Для больших мероприятий организовывается трансфер до города.

Мастер-классы по приготовлению дичи или свежей рыбы

В Odin House вы можете окунуться в атмосферу эпохи викингов и превратить пойманную на охоте добычу или улов в изысканные блюда, приготовленные по старинным рецептам. Опытный повар проведет увлекательный мастер-класс, на котором вы узнаете, как правильно разделывать и готовить дичь и рыбу, используя техники и секреты, которыми владели викинги.

Вы сможете не только наблюдать за процессом, но и самостоятельно попробовать свои силы под руководством мастера. Викинги были известны своим умением превращать свежие трофеи в настоящие кулинарные шедевры, и теперь у вас есть уникальная возможность прикоснуться к этой древней традиции.

Здесь вы почувствуете себя настоящим воином Севера и насладитесь вкусом блюд, которые могли бы подаваться на пиру у самого конунга.

Особенные банные ритуалы

Скандинавские бани и сауны – одна из особенностей комплекса. Опытные банщики знают все тонкости искусства парения и предложат вам различные программы, включая традиционное русское парение и эксклюзивные банные ритуалы, вдохновленные культурой викингов. Вы также можете заказать бочку Фурако для релаксации после банных процедур.

Погружение в атмосферу древних ритуалов подарит не только физическое, но и духовное обновление. Почувствуйте на себе, как могли расслабляться скандинавские воины после долгих походов, и откройте секреты их крепкого здоровья и выносливости.

Акции каждый месяц

Загородный комплекс проводит для гостей приятные бонусы: в будние дни скидка 40% на проживание, а в июне для каждого гостя – бесплатное посещение бассейна на территории комплекса.

Каждый месяц Odin House дарит скидки и проводит акции, чтобы порадовать своих посетителей и сделать их отдых еще приятнее.

Почувствуйте атмосферу древних скандинавских праздников, насладитесь традиционными блюдами викингов, приготовленными по старинным рецептам, и подарите своим гостям незабываемые впечатления в Odin House.