Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

Жители Верхнеуслонского района стали самыми активными интернет-пользователями в Татарстане

Татарстанцы, проживающие в населенных пунктах Верхнеуслонского района, в среднем расходуют по 44 гигабайта в месяц.

Фото: пресс-служба МегаФона

Подписаться в Telegram

Татарстанцы, проживающие в населенных пунктах Верхнеуслонского района, в среднем расходуют по 44 гигабайта в месяц. Это значение на 22% опережает показатели ближайшего в рейтинге Лаишевского района, где за тот же период абоненты загружают по 36 гигабайт. Цифры представили аналитики МегаФона, изучив обезличенные данные клиентов с января по апрель 2024 года.

Замыкает тройку лидеров по востребованности интернета Высокогорский район. Здесь ежемесячный объем дата-трафика на абонента составляет 35 гигабайт. Для сравнения в среднем татарстанец с сим-картой оператора скачивает около 26 гигабайт информации. В топ‑5 также вошли районы, граничащие с региональной столицей — Пестречинский и Зеленодольский.

«Начиная с мая мы наблюдаем традиционное перемещение трафика за пределы городов и райцентров. Если в холодные месяцы доля онлайн-данных, которая приходится на сельскую местность, составляет порядка 22%, то летом этот показатель достигает 28%. В связи с этим к началу сезона отпусков инженеры запустили телеком-объекты в ряде небольших населенных пунктов Верхнеуслонского, Лаишевского, Азнакаевского, Кукморского, Кайбицкого районов. Наша цель — сделать использование цифровых сервисов в сельской местности столь же удобным, как и в мегаполисе», — сообщил директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Современные услуги связи стали доступны жителям поселка Победа, сел Карамалы, Чишма-Баш, Коргуза, деревень Маняуз, Большая Куланга и других. Население каждого — меньше тысячи человек. На территории поселений работают образовательные учреждения, дома культуры, фельдшерско-акушерские пункты, банки и почтовые отделения.

Новое оборудование запущено сразу в нескольких частотных диапазонах и позволяет обеспечить более высокие скорости мобильного интернета и лучшее проникновение сигнала в помещения. Помимо голосовой связи в стандарте 2G, местными жителям теперь доступна технология VoLTE, передающая «голос» в сети четвёртого поколения (4G). С её помощью можно с одного и того же устройства одновременно совершать звонки, скачивать файлы или общаться в мессенджерах без ущерба для качества звука и его чёткости.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

20 часов назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Интересное в Казани

день назад

Агент спокойствия в Казани: рассказываем 5 необходимых нюансов, которые обезопасят от недобросовестных застройщиков

как заделать вентиляционное отверстие на кухне от тараканов

Новости Татарстана

22 часа назад

В РТ ожидается от -7 до +18 градусов

Полезное

2 дня назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?

экзистенциальный терапевт в Казани

Новости Татарстана

день назад

ПВО сбили украинский БПЛА над Татарстаном

Новости Татарстана

день назад

В РТ нашли новый способ мошенничества через Wi-Fi

Новости Татарстана

день назад

Талибы* прибыли в Казань

Новости Казани

день назад

В Казани ответили на жалобы жителей об отмене автобуса №37а

Новости Татарстана

день назад

Путин позвал Си Цзиньпиня в Казань
Новости Татарстана
день назад

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

В РТ запустят сухопутный зерновой хаб

Новости Казани

час назад

На стенах Казанского Кремля проведут световое шоу

Интересное в Казани

день назад

Слепота или спасение от близорукости: 5 мифов о лазерной коррекции зрения, которые с легкостью развеет офтальмолог

Новости Казани

час назад

Парк «Савиново» в Казани будет площадкой для проведения «Чистых игр»

Новости Казани

2 часа назад

В Советском районе Казани новые проезды получили официальные названия
Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо
Новости Татарстана
6 дней назад

Спортсменка из Татарстана Ксения завоевала золото на Чемпионате Европы по самбо

Новости Татарстана

3 часа назад

В РТ пересмотрели схему продажи путевок в детские лагеря

Новости Казани

3 часа назад

Рашид Рахимов рассказал о возможном продлении контракта с казанским «Рубином»

Новости Казани

21 час назад

В Казани открылся новый пункт раздачи горячего питания

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы