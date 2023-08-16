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Жители Татарстана в полтора раза увеличили интерес ко вкладам в рублях

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За первую декаду августа клиенты ВТБ в Татарстане открыли в банке более 3,5 тысяч рублевых депозитов, что в 1,5 раза превышает показатели предшествующей декады. В результате, объем средств на открытых вкладах вырос в три раза.

По статистике ВТБ, размещать средства жители Татарстана предпочитают в среднем на полгода - около половины новых депозитов, еще треть новых вкладов клиенты ВТБ открыли на период сроком от трех месяцев. Средний чек нового вклада в республике составляет 336 тысяч рублей. За первую декаду августа клиенты ВТБ разместили во вклады 8,8 млрд. руб.

В конце июля ВТБ улучшил условия по своим вкладам в рублях для розничных клиентов. Ставки повысились на 0,5-0,95 пп в зависимости от срока и продукта.

В ближайшее время вслед за повышением ключевой ставки ВТБ одним из первых планирует изменить ставки по своим сберегательным продуктам, банк готов зафиксировать максимальную стваку по депозитам на уровне 11%, по накопительным счетам для новых клиентов и клиентов, впервые открывших накопительный счет, ставка будет повышена до 12%.

С начала года портфель рублевых сбережений физических лиц в ВТБ вырос более чем на 400 млрд руб. и превысил 5 трлн рублей. Во втором полугодии ВТБ рассчитывает на сохранение этой тенденции, прогнозируя дополнительный прирост портфеля минимум в 500 млрд руб.

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