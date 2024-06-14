Жители Татарстана могут получить до 5% от стоимости квартиры в ЖК «Дольче Вита» бонусами СберСпасибо

Потратить их можно у партнёров программы лояльности

До 31 августа 2024 года в Сбере действует акция для покупателей квартир в новостройках — «Спасибо за квартиру». Она распространяется как на строящиеся, так и на сданные объекты.

В Татарстане по акции можно приобрести квартиру в ЖК «Дольче Вита». Это современный жилой комплекс, расположенный в пригороде Казани, сочетающий в себе комфорт городской жизни и преимущества жизни на природе.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«Сбер — ключевой партнёр застройщика «Дольче Вита». Мы профинансировали строительство первой очереди комплекса, состоящей из четырех домов общей площадью 7,5 тыс. квадратных метров. На территории будут расположены торговый комплекс, детский сад, школа, бизнес-центр, МФЦ и парковая зона для комфортного отдыха со всей семьей. У нас плодотворное сотрудничество и по ипотечным программам. Наша общая задача сделать покупку квартиры доступной для жителей Татарстана. А новая акция — еще один шаг в этом направлении. Ведь бонусы можно потратить у партнёров программы лояльности, например, на обустройство новой квартиры или новоселье».

Кешбэк до 5% бонусами СберСпасибо рассчитывается от стоимости квартиры и начисляется равными частями в течение 6 месяцев клиентам с ипотекой от Сбера, выбравшим квартиру у застройщика. Так, при стоимости жилья 9 млн рублей клиенту вернутся 450 000 бонусов СберСпасибо — по 75 000 бонусов в течение 6 месяцев.

Для участия в акции до 31 августа 2024 года необходимо оформить заявку на ипотеку на новостройку на Домклик и заключить кредитный договор в течение 90 дней после одобрения заявки. Перечень участвующих в акции жилых комплексов размещён на Домклик.

С подробными условиями программы можно ознакомиться на сайте СберСпасибо или на Домклик.