Зеленый Марафон пройдет завтра в Казани и Набережных Челнах

Ежегодный благотворительный спортивный семейный фестиваль Сбера Зеленый марафон состоится в этом году 1 июня в международный День защиты детей в Казани на Кремлевской набережной, а в Набережных Челнах в парке Прибрежный.

Регистрация участников начнется в 9.00 Развлекательные активности в 10.30.

Участникам забега необходимо взять с собой паспорт, свидетельство о рождении, медсправку (оригинал +копия), согласие на участие в забеге для взрослого ли маленького бегуна (бланк будет на месте). Для получения номера на ребенка и взрослого потребуется заполнить согласие на обработку персональных данных (бланк выдается на месте).

В программе – забег на дистанцию 4,2 (одна десятая часть марафона) км и 10 км для подготовленных спортсменов, а также детские забеги. Зрителей и болельщиков ждут праздничный концерт, полезные мастер-классы, а также другие развлекательные и благотворительные активности.

По традиции Зеленый марафон носит благотворительный характер. Гости мероприятия смогут сделать добровольное пожертвование в Благотворительный Фонд «Вклад в будущее» в поддержку развития инклюзивного образования детей в России: для детей с ментальными особенностями и опытом сиротства.

Программа марафона:

09:00 Регистрация на забеги

10:30 Торжественное открытие

10:45 Старты детских забегов на 420 м (от 7-9 лет) и (от 10-13 лет)

11:20 Старт забега на дистанцию 4,2 км

11:35 Награждение победителей детских забегов

12:20 Старт забега на дистанцию 10 км

14:00 Награждение победителей забегов