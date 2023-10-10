Выдачи ипотеки в Татарстане за девять месяцев превысили итоги за весь 2022 год

За январь-сентябрь 2023 года жители Татарстана оформили в ВТБ более 10 тысяч кредитов на покупку недвижимости на 51,8 млрд рублей, что по объему на 20% больше результата за 12 месяцев 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Максимальный объем выдач пришелся на сентябрь, спрос клиентов вырос на фоне грядущего повышения ставок и увеличения первого взноса по госпрограммам. За первый осенний месяц 2,3 тысячи заемщиков Татарстана оформили ипотеку в ВТБ, это на 36% больше результата августа. Общая сумма выданных средств на покупку недвижимости превысила 12,5 млрд рублей, а средний размер кредита – 5,3 млн рублей. Татарстан вошел в число регионов-лидеров по объему продаж в сентябре после Москвы и области (76,1 млрд рублей), Санкт-Петербурга (23,8 млрд).

На фоне предстоящих изменений по условиям госпрограмм ВТБ зафиксировал существенный рост спроса на льготную ипотеку: в сентябре сделки с господдержкой оформили в ВТБ почти 1,5 тысячи татарстанских клиентов на 8,8 млрд рублей, это более чем в полтора раза превышает результат августа.

«С начала года спрос заемщиков на ипотеку ежемесячно обновлял рекорды. По итогам января-сентября основная доля выдач пришлась на стандартные программы банка, по которым клиенты приобретают вторичное жилье. При этом в августе-сентрябре резко вырос спрос на льготную ипотеку, планомерно снижавшийся первое полугодие. В сентябре ожидание изменений условий программам с господдержкой «подстегнуло» жителей республики поспешить с решением квартирного вопроса: если в июле на льготные сделки приходилось 46% от общего объема, то по итогам сентября - 61%. Очевидно, что на ситуацию повлияло стремление людей получить ипотеку для себя приемлемый ежемесячный платеж на годы вперед и выйти на сделки по предодобренным условиям –размеру ставки и первому взносу в рамках госпрограмм. Мы поставили перед собой задачу максимально помочь всем клиентам: увеличили время работы офисов и подключили дополнительных сотрудников для консультаций. В результате в сентябре ВТБ провел максимальное количество сделок, зафиксированный за отдельно взятый месяц», – отметила Марьям Давлетшина, управляющий ВТБ в Татарстане, вице-президент.

Всего по итогам 9 месяцев 2023 года ВТБ выдал ипотеку 214 тысячам российским заемщикам на 1,1 трлн рублей, что по объему больше результата за весь 2022 год и сопоставимо с историческим показателем 2021 года.

Эксперты ВТБ считают, что на фоне выросших ставок по базовым банковским программам в четвертом квартале спрос на госипотеку продолжит укрепляться. По оценке ВТБ, к концу года доля льготных программ в общем объеме выдач ипотеки на рынке достигнет 60% и более чем на четверть превысит показатель на начало года.