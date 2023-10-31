ВТБ запустил СБП-переводы на устройствах с Алисой от Яндекса

ВТБ расширяет функционал своего голосового ассистента на умных устройствах с Алисой от Яндекса. Теперь пользователям стали доступны переводы по СБП. ВТБ запустил этот функционал первым среди российских банков.

Клиенты ВТБ получили возможность с помощью голоса совершать СБП-переводы на умных устройствах с Алисой. Для этого нужно попросить Алису запустить чат с голосовым ассистентом банка Лео, а после сказать ассистенту: «Переведи деньги». Голосовой помощник найдет в ВТБ Онлайн сохраненные шаблоны клиента, предложит выбрать нужный, а затем — совершить по нему перевод.

«Голосовые ассистенты становятся частью нашей жизни и помогают значительно упростить рутинные задачи, которые нам зачастую надо решать на ходу. И мы продолжаем расширять функционал голосового ассистента повседневными услугами. В этом году клиентам ВТБ помимо оплаты сотовой связи и штрафов ГИБДД стала доступна оплата коммунальных услуг в Москве, а теперь с помощью голосового ассистента на умных устройствах с Алисой можно совершать самую востребованную операцию - переводы по системе быстрых платежей. Приятно отметить, что мы первые среди российских банков запустили этот функционал в голосовом ассистенте на умных устройствах с Алисой. Пользовательский опыт прост, что подтверждается и ростом аудитории навыка ВТБ - в 3,4 раза в 2023 году. Мы рассчитываем, что новый сервис будет полезен для наших клиентов», – отметила вице-президент, руководитель департамента клиентского обслуживания ВТБ Ольга Цегельная.

Безопасность технологии основывается на «связывании» аккаунтов пользователя в системах Яндекса и ВТБ по протоколу OAuth 2.0, идентификации и контроле устройства, с которого был инициирован запрос, а также на принципе выполнения перевода только по заранее сохраненным шаблонам клиентов, а не по свободным реквизитам.

Голосовой ассистент Лео на устройствах с Алисой подскажет всем пользователям навыка актуальные условия по кредитным продуктам, вкладам и накопительным счетам и расскажет о программе лояльности банка. Клиентам ВТБ помимо этого доступны еще и оплата сотового телефона, штрафов ГИБДД и ЖКУ по Москве.

Голосовой ассистент Лео от ВТБ доступен в приложениях Яндекса с Алисой и в Яндекс.Станциях. При первом использовании сервиса на устройстве нужно авторизоваться в навыке, связав аккаунты Яндекса и ВТБ Онлайн — так «Помощник ВТБ» сможет проводить операции. Авторизация действует в течение 35 дней и автоматически продлевается при проведении операции в этот период. После запуска голосового помощника Лео в Алисе следуйте его рекомендациям. Сервис по очереди откроет страницы для авторизации в аккаунте Яндекса и в учетной записи ВТБ Онлайн.