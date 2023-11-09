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ВТБ запускает новый сервис для онлайн-отчетности госорганам

ВТБ запускает новый сервис для онлайн-отчетности госорганам

Фото: пресс-служба банка ВТБ

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ВТБ представил для клиентов среднего и малого бизнеса новый сервис «Онлайн-отчетность в госорганы». Он позволяет предпринимателям своевременно подавать обязательную отчетность в контролирующие органы в режиме онлайн и застраховать себя от нарушений.

Несвоевременная сдача или технические ошибки в отчетах – одно из самых распространенных нарушений, за которые на предпринимателей могут наложить штраф. По данным ВТБ, чаще всего с этим сталкиваются ООО в силу более сложной отчетности – на них приходится 55% выплаченных штрафов в 2023 году. Еще около 30% взысканий − на ИП. Больше всего клиентов столкнулись со штрафами за непредоставление сведений в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Республике Татарстан и Ростовской области. Средняя сумма штрафа составила 2,5 тыс. рублей.

Новая услуга в линейке бизнес-сервисов ВТБ предназначена для отправки отчетности через интернет в ФНС (Федеральная налоговая служба), СФР (Социальный фонд России), Росстат (Федеральная служба государственной статистики). Встроенные в сервис формы отчетности поддерживаются в актуальном состоянии, поэтому клиентам не нужно самостоятельно отслеживать изменения в требованиях к документам − им доступны все последние утвержденные формы отчетов. Онлайн-помощник подскажет, как заполнить ту или иную строку и сообщит об ошибках, а перед отправкой корректность файлов будет проверена автоматически. Все отправленные и полученные документы сохраняются в памяти сервиса, что избавляет от необходимости вести архив в бумажном виде.

«Мы расширяем линейку бизнес-сервисов ВТБ, чтобы помогать клиентам развивать бизнес, автоматизировать и упрощать рутинные процессы. К ним относится и взаимодействие с госорганами, которое можно эффективно наладить с помощью нового сервиса подачи онлайн-отчетности. Он не только защитит предпринимателей от лишних рисков, но и позволит экономить время и связанные с этим расходы», − отметил Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса − старший вице-президент ВТБ.

Отправляя отчетность в электронном виде, клиент точно знает, что она дошла: госорган присылает подтверждение о получении документа. Кроме этого, через личный кабинет пользователь может делать дополнительные запросы, а также запрашивать справки, сведения о сданных отчетах, акты сверки, разъяснения по законодательству и другие сведения. Сервис обеспечивает удобство и полную конфиденциальность обмена информации с госорганами, так как при передаче документов данные шифруются.


Подключить сервис «Онлайн-отчетность в госорганы» можно в интернет и мобильном банке ВТБ для бизнеса в разделах «Продукты и услуги» и «Сервисы» соответственно. Стоимость сервиса для ИП составляет 3200 рублей в год, расширенной версии для юрлиц – 7600 рублей в год.

Линейка бизнес-сервисов ВТБ включает более 30 продуктов для решения различных задач. Среди них бухгалтерские и юридические услуги, страхование, решения для автоматизации торговли, управления продажами, рекламы и маркетинга, HR и другие.

Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8-800-200-77-99, в офисах Банка ВТБ (ПАО), обслуживающих юридических лиц, и на сайте vtb.ru (0+).

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