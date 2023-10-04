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ВТБ: в сентябре спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза

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В сентябре ипотеку с господдержкой в ВТБ оформили более 25 тысяч клиентов, это почти в полтора раза превышает результат августа. Общая сумма полученных средств превысила 144 млрд рублей, а средний уровень первоначального взноса составил около 21%.

Грядущие изменения условий программам с господдержкой «подстегнули» россиян поспешить с решением квартирного вопроса. В сентябре ВТБ провел максимальное количество льготных сделок, фиксировавшееся за отдельно взятый месяц. Всего господдержкой воспользовались более 25 тысяч клиентов – в 1,5 раза больше, чем в августе. Объем средств, полученных клиентами на покупку недвижимости, составил свыше 144 млрд рублей и также в 1,5 раза превысил результат за предыдущий месяц.

Средняя сумма кредита составила около 5,7 млн рублей, что примерно сопоставимо с показателем августа, но на 691 тыс. ниже, чем в январе. Основной спрос клиентов пришелся на «семейную» ипотеку и «ипотеку с господдержкой-2020», которые в совокупности заняли около 90% в общем количестве льготных сделок.

«Ставка – один из самых важных параметров для клиентов, оформляющих такой долгосрочный кредит, как ипотека. Поэтому ажиотажный спрос на льготные сделки вполне объясним – многие заемщики стремились получить для себя приемлемый ежемесячный платеж на годы вперед. На этом фоне произошел резкий рост доли госпрограмм: если в июле на льготную ипотеку приходилось 42% от общего количества сделок, то по итогам сентября - уже более 56%. Важно отметить, что клиенты демонстрируют высокий уровень платежеспособности – средний размер первоначального взноса среди заемщиков ВТБ, получивших кредит с господдержкой, составил около 21%. Этот показатель стабилен с начала года», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что на фоне выросших ставок по базовым банковским программам в четвертом квартале спрос на госипотеку продолжит укрепляться. По оценке ВТБ, к концу года доля льготных программ в общем объеме выдач ипотеки на рынке достигнет 60% и более чем на четверть превысит показатель на начало года.

Также ВТБ оценил выдачи ипотеки в целом. По данным банка, в сентябре заемщики получили в кредитных организациях около 900 млрд рублей. Этот результат более чем на 70% превысил итоги за сентябрь прошлого года и почти на 90% - 2021 года. Всего по итогам января-сентября, по оценке ВТБ, физлица получили на покупку недвижимости около 5,4 трлн рублей. Это более чем на 10% превышает итог за весь прошлый год и близко к продажам 2021 года, когда ипотечные заёмщики заняли около 5,7 трлн рублей.

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