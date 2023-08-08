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ВТБ: в июле объем выдач льготной ипотеки вырос на 40%

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Клиенты ВТБ в июле оформили около 10,3 тыс. жилищных кредитов с господдержкой. Общий объем сделок приблизился к 60 млрд рублей, что на 40% превысило результат за аналогичный период прошлого года. Всего по итогам семи месяцев года 57 тысяч заемщиков получили в банке льготную ипотеку более чем на 333 млрд рублей. Это на 17% больше, чем по итогам января-июля 2022 года и в 1,8 раза - 2021-го.

Сегодня ВТБ на льготных условиях проводит примерно каждую вторую ипотечную сделку. По итогам семи месяцев основные выдачи в сегменте пришлись на «семейную» программу, которая с этого года расширена на все семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Каждая вторая сделка в январе-июле проводилась именно по ней.

В первые семь месяцев 29,5 тысяч семей улучшили жилищные условия, оформив «семейную ипотеку» в ВТБ, и получили на покупку недвижимости более 172 млрд рублей. Второй по популярности стала «Ипотека с господдержкой-2020». Общий объем сделок по ней превысил 24 тысячи, а объем выдач – 137 млрд рублей.

«Льготная ипотека по-прежнему выступает драйвером развития нового строительства и главным финансовым инструментом для клиентов, приобретающих первичную недвижимость. Фокус внимания заемщиков с «ипотеки с господдержкой-2020» продолжает смещаться в сторону «семейной» – только в ВТБ за июль кредит по ней оформили свыше 10 тысяч россиян на 60 млрд рублей. Это на 40% по объему превысило значение июля прошлого года. Мы рассчитываем на дальнейшую позитивную динамику рынка. Стимулом для этого станут льготные предложения основных игроков. Например, ВТБ на программы с господдержкой до 15 сентября снизил ставки до 1,5-7,3% в зависимости от программы», – прокомментировал вице-президент, руководитель департамента партнерских продаж ВТБ Евгений Дячкин.

За семь месяцев текущего года россияне оформили ипотеку на 3,6 трлн рублей. Это на 63% превышает результат за аналогичный период 2022 года и на 15% – рекордного 2021-го. В целом по итогам 2023 года, по оценке ВТБ, выдачи ипотеки впервые в истории могут превысить 6 трлн рублей.

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