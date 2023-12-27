ВТБ в декабре выдал рекордный объем автокредитов

Наибольший объем выдач в декабре традиционно приходится на Московский регион, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край. Подавляющее большинство заемщиков приобретают машины на вторичном рынке: по данным ВТБ, в этом году с подержанными машинами клиенты проведут почти 80% сделок. Средний размер одного автокредита в декабре держится на уровне 1,3 млн рублей, что примерно сопоставимо с последним месяцем 2022 года. В целом по рынку в 2023 году ВТБ также ожидает рекордного объема выдач - около 1,6 трлн рублей. В следующем году банк прогнозирует дальнейшее увеличение продаж в автокредитах, что будет уникальным трендом розничного рынка. Рост может составить до 7% к уровню 2023 года. «В декабре автокредитный рынок сработал по классической модели розничного бизнеса и ускорил рост перед праздниками. Интерес заемщиков поддерживают программы, позволяющие купить машину быстро и с небольшой переплатой, прежде всего - автокредиты наличными. ВТБ стал пионером этого рынка в 2023 году. Клиенты могут получить деньги за несколько минут полностью дистанционно. За счет оформления машины в залог после сделки программа обеспечивает более комфортный платеж в сравнении со стандартным потребительским займом. Сегодня на автокредиты наличными в банке приходится более половины от общего количества кредитных сделок для покупки транспортных средств. Фокус на этой программе в 2023 году позволил нам нарастить долю на рынке более чем в два раза, в результате сегодня каждый пятый кредит заемщики оформляют в ВТБ», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков. *оценка ВТБ на основе данных Frank RG.