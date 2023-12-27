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ВТБ в декабре выдал рекордный объем автокредитов

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В 2023 году 179 тысяч россиян получили в ВТБ средства на покупку автомобиля в кредит, общая сумма сделок составила около 230 млрд рублей, что в четыре раза выше результата 2022 года. Только за декабрь продажи составят более 30 млрд рублей, что станет историческим рекордом для российских банков за отдельно взятый месяц. ВТБ пятый месяц подряд удерживает лидерство по объему продаж автокредитов, занимая 21%* в сегменте и увеличив свою долю за год более чем в два раза.

Наибольший объем выдач в декабре традиционно приходится на Московский регион, Санкт-Петербург с Ленинградской областью и Краснодарский край. Подавляющее большинство заемщиков приобретают машины на вторичном рынке: по данным ВТБ, в этом году с подержанными машинами клиенты проведут почти 80% сделок. Средний размер одного автокредита в декабре держится на уровне 1,3 млн рублей, что примерно сопоставимо с последним месяцем 2022 года.

В целом по рынку в 2023 году ВТБ также ожидает рекордного объема выдач - около 1,6 трлн рублей. В следующем году банк прогнозирует дальнейшее увеличение продаж в автокредитах, что будет уникальным трендом розничного рынка. Рост может составить до 7% к уровню 2023 года.

«В декабре автокредитный рынок сработал по классической модели розничного бизнеса и ускорил рост перед праздниками. Интерес заемщиков поддерживают программы, позволяющие купить машину быстро и с небольшой переплатой, прежде всего - автокредиты наличными. ВТБ стал пионером этого рынка в 2023 году. Клиенты могут получить деньги за несколько минут полностью дистанционно. За счет оформления машины в залог после сделки программа обеспечивает более комфортный платеж в сравнении со стандартным потребительским займом. Сегодня на автокредиты наличными в банке приходится более половины от общего количества кредитных сделок для покупки транспортных средств. Фокус на этой программе в 2023 году позволил нам нарастить долю на рынке более чем в два раза, в результате сегодня каждый пятый кредит заемщики оформляют в ВТБ», – прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

*оценка ВТБ на основе данных Frank RG.

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