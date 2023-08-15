ВТБ увеличивает ставки по сберегательным продуктам до 12%

По накопительным счетам для новых клиентов и клиентов, впервые открывших накопительный счет, ставка будет повышена до 12%.

Для клиентов, которые переведут свою пенсию в ВТБ, мы дополнительно увеличим максимальную доходность по вкладам до 12% при размещении средств на первые шесть месяцев.

Максимальная ставка по депозитам будет зафиксирована на уровне 11% годовых для всех клиентов на самые популярные сроки размещения.

Изменения по вкладам вступят в силу уже с четверга на этой неделе, по накопительным счетам – в начале следующей.

При этом ставки будут повышены для всех клиентских сегментов как по вкладам, так и по накопительным счетам. Для нас важно обеспечить наших клиентов максимально выгодными условиями размещения средств в текущих условиях.

В связи с повышением ключевой ставки и ситуацией на рынке, банк «Открытие» и РНКБ (входит в группу ВТБ) также планируют повысить доходность по своим сберегательным продуктам в начале следующей недели. Сейчас мы прорабатываем итоговые условия.