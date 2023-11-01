ВТБ стал лидером исследования Naumen Bank CC Rank 2023
Чат-бот ВТБ победил в исследовании доступности и качества обслуживания в контакт-центрах российских банков 2023 Naumen Bank CC Rank 2023. ВТБ возглавил список банков по обслуживанию в неавторизованных цифровых каналах, а чат-бот банка признан лучшим среди банковских чат-ботов.
Для оценки качества обслуживания авторы исследования изучали возможность чат-ботов общаться в свободной форме, умение переключаться между тематиками без потери контекста, возможность перейти на оператора по запросу или после ошибки чат-бота, наличие кнопок-подсказок и онбординга. Также чат-ботам задавали вопросы, например, как активировать карту, где ближайший банкомат в Москве, как досрочно частично погасить кредит.
Сейчас чат-бот на 85% автоматизирован. За последний год доля чата в общей массе обращений клиентов выросла с 42% до 45% – таким образом, сервис обрабатывает почти половину всех запросов в банке. Этому способствовала, в том числе миграция чат-бота на новую технологическую платформу, которая также позволила применять технологии искусственного интеллекта для более качественного определения запроса. Улучшить взаимодействие с клиентами в диалоговом канале помогают виджеты, которые ускоряют ввод данных, опция предиктивного ввода, когда при наборе сообщения появляется меню со списком подходящих запросов. Популярные запросы и подсказки есть также в надклавиатурных кнопках и в меню быстрых операций.
Чат-бот ВТБ представлен в 10 каналах, включая приложение для Android и веб-версию ВТБ Онлайн, популярные мессенджеры и сайт ВТБ, платформу «ВКонтакте», где с апреля 2023 года также доступны финансовые операции ВТБ. Сервис может проконсультировать более чем по 1600 тематик о продуктах и услугах банка. В ВТБ Онлайн сервис не только может проконсультировать, но и помогает совершать повседневные платежи и переводы, принимает информацию о мошенниках и многое другое.